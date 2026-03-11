Samet Akaydin: ''Kazanmak için gideceğiz''

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Samet Akaydin, basın mensuplarına konuştu.



ORHAN KAYNAK'A BAŞSAĞLIĞI



Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklamada bulunan Samet, Türk futboluna ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileğinde bulunarak, "Orhan Kaynak hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü. Böyle zamanlarda futbol konuşmak biraz zor oluyor. Hem Trabzonspor camiası hem de tüm futbol ailesi için çok üzücü bir kayıp. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum." dedi.



''ÖZGÜVENİMİZ YERİNE GELDİ''



Son haftalarda yakaladıkları çıkışın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Samet Akaydin, "Öz güvenimizi de yerine getirdi. Bu seriyi yakalamaya ihtiyacımız vardı. Bunu başardığımız için mutluyuz. Şu anda takımın öz güveni tamamen yerinde ve sahaya en iyi şekilde odaklanmış durumdayız. Takım olarak mutluyuz ve inşallah bunun devamını getiririz." ifadelerini kullandı.



Amaçlarının Çaykur Rizespor'u en iyi yerlere götürmek olduğunu anlatan 31 yaşındaki futbolcu, "Bu şehir de bunu hak ediyor, buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Biz de sahada elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Takım içinde birlik ve beraberliğimiz çok iyi, her şey yolunda. İnşallah bundan sonra böyle devam eder." diye konuştu.



''İKİ ŞEHRİ DOST OLARAK GÖRÜYORUM''



Samet Akaydin, hafta sonu oynanacakları Trabzonspor maçıyla ilgili olarak, şunları kaydetti:



"Ben her zaman iki şehre de dost şehir diyorum. Buna gölge düşürenler olabilir ama ben her zaman bu iki şehri dost olarak görüyorum ve böyle kalmasını temenni ediyorum. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Biz sahaya öz güvenli bir şekilde çıkacağız. Öz güvenimiz şu an tam. Elbette kazanmak için gideceğiz. Trabzonspor da şampiyonluk yolunda ilerliyor. Onlar da kazanmak isteyecek. İnşallah güzel bir mücadele olur ve izleyenlere keyifli bir maç izletiriz. Umarım maçın sonucu da bizim adımıza güzel olur."



''ESKİ GÜNLERİMİ YENİDEN HATIRLATTI''



Sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğini hatırlatan Samet, "Şu anda tamamen Çaykur Rizespor'a odaklanmış durumdayım. Bu takımın kaptanıyım ve abilik yapıyorum. Bu şehre gerçekten çok alıştım, Rize'yi de takımı da çok seviyorum. İnşallah aramızdaki küçük pürüzleri de giderip bir anlaşma sağlarız, bakalım. Ben Çaykur Rizespor'u gerçekten çok seviyorum. Buraya geldiğim günden beri başta taraftarlar olmak üzere herkes bana çok büyük sahip çıktı. Çaykur Rizespor eski günlerimi yeniden hatırlattı diyebilirim. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah sezon sonunda iki taraf için de güzel bir sonuç olur." açıklamasını yaptı.



''HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASINA GİTMEK''



Samet Akaydin, Romanya ile Dünya Kupası yolunda önemli bir maç oynayacaklarını belirterek, "İstanbul'da oynayacağız ve bu maçı kazanmak istiyoruz. Hedefimiz Dünya Kupası'na gitmek. Gerçekten çok istiyoruz. Ülke olarak bunu hak ediyoruz. Ülkemizin de buna ihtiyacı var. Dünya Kupası'nda yer almamız gerektiğini düşünüyorum. Romanya maçına en iyi şekilde hazırlanıp sahadan iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum. Ben de milli takım ve ülkem için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. İnşallah o şans gelirse, en iyi şekilde değerlendirmek isterim." ifadelerini kullandı.



''TÜRKİYE İLE EŞLEŞMEK İSTEMİYORLARDI''



Rumen takım arkadaşı Valentin Mihaila ile Türkiye-Romanya maçı ile ilgili konuştuklarını anlatan Samet, şöyle devam etti:



"Kura çekimi yapılmadan önce Mihaila ile tabii ki biraz şakalaşmalarımız oldu. Çünkü Mihaila ve Romanya takımı, Türk milli takımının gücünün farkındaydı, zaten bunu biliyorlardı. Kura çekimlerinde Türkiye ile eşleşmek istemiyorlardı. Kura çekimine bakarsak, oradaki en güçlü hedef bizim olduğumuzu düşünüyorum. Onlar da öyle düşünüyordu. Tabii ki onlar da bizi çekmek istemiyorlardı. O gelince aramızda şakalaşmalar oldu. Mihaila bizim güçlü bir takım olduğumuzu zaten biliyordu. Romanya Milli Takımı gerçekten güçlü bir takım ve Mihaila da çok kaliteli bir oyuncu. Biz de kendi aramızda ona 'sizi her türlü yeneceğiz' tarzında şakalar yapıyorduk, o da gülüyordu. Böyle espriler geçti aramızda."



RECEP UÇAR YORUMU



Samet Akaydin, teknik direktör Recep Uçar'ın geldiği günden beri takımla iletişiminin üst seviyede olduğuna değinerek, "Her oyuncuyla birebir konuşuyor. Sıkıntısı olan herkes kapısını çalıp yanına gidebiliyor ve yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de geldiği günden bu yana hocaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Futbolcularla abi, kardeş ilişkisi gibi bir uyum var ve futbolcular arasında hiçbir sorun olmadı. Bunun karşılığını da iyi futbolla aldığımızı düşünüyorum. Daha iyi sonuçlar da alabilirdik. Sonuçlarda biraz geç kaldık. Puan tablosunda da rahatladığımızı düşünüyorum. Tabii bunu bitti anlamında söylemiyorum. Hedefimiz daha üstüne koyarak daha yukarılara oynamak. Çünkü takımımızda bu kalite var. İnşallah sezon sonunda daha iyi bir yerde bitiririz." şeklinde konuştu.



