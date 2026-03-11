11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

İsmet Taşdemir: ''Elimizden geleni yapacağız''

Sivasspor teknik direktörü İsmet Taşdemir, Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 11 Mart 2026 18:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İsmet Taşdemir: ''Elimizden geleni yapacağız''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Elimizden geleni yapıp play-off'a girmeye çalışacağız." dedi.

Taşdemir, Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü oynadıkları maçı kazanmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Play-off hedeflediklerini ifade eden Taşdemir, "Bu tip maçlar genelde kağıt üzerinde çok rahat gözükür ama öyle değil. Biz bugün kötü oynadığımız bir maçı kazandığımız için sevinçliyiz. 8 hafta kaldı, yolumuza devam ediyoruz. Elimizden geleni yapıp play-off'a girmeye çalışacağız." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.