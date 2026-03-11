İsmet Taşdemir: ''Elimizden geleni yapacağız''

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Elimizden geleni yapıp play-off'a girmeye çalışacağız." dedi.



Taşdemir, Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü oynadıkları maçı kazanmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.



Play-off hedeflediklerini ifade eden Taşdemir, "Bu tip maçlar genelde kağıt üzerinde çok rahat gözükür ama öyle değil. Biz bugün kötü oynadığımız bir maçı kazandığımız için sevinçliyiz. 8 hafta kaldı, yolumuza devam ediyoruz. Elimizden geleni yapıp play-off'a girmeye çalışacağız." diye konuştu.



