11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

Serdar Dursun'dan milli takım yorumu

Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

calendar 11 Mart 2026 17:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Serdar Dursun'dan milli takım yorumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
 Yeşil-siyahlı ekibin forveti Serdar Dursun, antrenman öncesi önemli açıklamalarda bulundu

''KONYA İÇİN ZOR MAÇ''

TÜMOSAN Konyaspor'la zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyen Serdar, sahalarında her zaman iyi futbol oynadıklarını belirtti.

Serdar Dursun, evlerinde taraftarın da desteğiyle öz güvenli şekilde mücadele ettiklerine değinerek, "Şu an alacağımız her puan bizim için ekstra puan olacak. Ondan dolayı Konya için zor bir maç. Kocaeli'ye çekinerek geleceklerdir. İlk devrede onları Konya'da 3-2 yenmiştik. O zaman bir çıkışımız olmuştu. İnşallah iyi bir oyunla, ofansif bir oyunla, topa hakim bir oyunla cumartesi günü 3 puanı istiyoruz." şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIM YORUMU

Bir gazetecinin "Yakında A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklanacak. Kendini aday kadroda görüyor musun?" şeklindeki sorusu üzerine Serdar, bu sezon 5 gol, 1 asistle yoluna devam ettiğini, son haftalarda da ilk 11'de maçlara çıktığını anlattı.

Serdar Dursun, şu anda fit ve hazır olduğunu söyleyerek, "Milli takımda doğru bir pivot eksikliği var. Haftaya kadrolar açıklanacak. Ben de onun için çalışıyorum, çabalıyorum. İnşallah kendimi orada görüyorum. Çünkü ister 1 dakika olsun, ister ilk 11 olsun. Önemli maçlarda illa bazı anlar olur. Böyle pivota ya da tecrübeli oyunculara ihtiyaç olabilir. Daha önce milli takımda iyi işler yaptım. İnşallah hocamız beni milli takıma çağırır. Hayalim orada olmak. İnşallah benim katkılarımla da dünya kupasına gideriz." değerlendirmesinde bulundu.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.