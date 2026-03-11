Serdar Dursun'dan milli takım yorumu

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlı ekibin forveti Serdar Dursun, antrenman öncesi önemli açıklamalarda bulundu



''KONYA İÇİN ZOR MAÇ''



TÜMOSAN Konyaspor'la zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyen Serdar, sahalarında her zaman iyi futbol oynadıklarını belirtti.



Serdar Dursun, evlerinde taraftarın da desteğiyle öz güvenli şekilde mücadele ettiklerine değinerek, "Şu an alacağımız her puan bizim için ekstra puan olacak. Ondan dolayı Konya için zor bir maç. Kocaeli'ye çekinerek geleceklerdir. İlk devrede onları Konya'da 3-2 yenmiştik. O zaman bir çıkışımız olmuştu. İnşallah iyi bir oyunla, ofansif bir oyunla, topa hakim bir oyunla cumartesi günü 3 puanı istiyoruz." şeklinde konuştu.



MİLLİ TAKIM YORUMU



Bir gazetecinin "Yakında A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklanacak. Kendini aday kadroda görüyor musun?" şeklindeki sorusu üzerine Serdar, bu sezon 5 gol, 1 asistle yoluna devam ettiğini, son haftalarda da ilk 11'de maçlara çıktığını anlattı.



Serdar Dursun, şu anda fit ve hazır olduğunu söyleyerek, "Milli takımda doğru bir pivot eksikliği var. Haftaya kadrolar açıklanacak. Ben de onun için çalışıyorum, çabalıyorum. İnşallah kendimi orada görüyorum. Çünkü ister 1 dakika olsun, ister ilk 11 olsun. Önemli maçlarda illa bazı anlar olur. Böyle pivota ya da tecrübeli oyunculara ihtiyaç olabilir. Daha önce milli takımda iyi işler yaptım. İnşallah hocamız beni milli takıma çağırır. Hayalim orada olmak. İnşallah benim katkılarımla da dünya kupasına gideriz." değerlendirmesinde bulundu.







