11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
0-036'
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor!

Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 12 Mart Perşembe günü oynanacak.

calendar 11 Mart 2026 15:11
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 12 Mart Perşembe günü oynanacak. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın 8 maç yapılacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, saat 20.45'te başlayacak son 16 turu ilk karşılaşmasında İspanya ekibi Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise aynı saatte Lech Poznan ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde 19 Mart'ta oynanacak rövanş müsabakalarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Lech Poznan (Polonya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya)

20.45 Samsunspor - Rayo Vallecano (İspanya)

20.45 Rijeka (Hırvatistan) - Strasbourg (Fransa)

23.00 Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Fiorentina (İtalya) - Rakow (Polonya)

23.00 Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan)

23.00 Sigma Olomouc (Çekya) - Mainz 05 (Almanya)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
