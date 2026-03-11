Sinan Engin: 'Eski Galatasaray! Sizin babanız!'

Sinan Engin, Galatasaray'ın Liverpool galibiyetinin ardından canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.
Engin, Galatasaray ile ilgili dikkat çeken sözlere imza attı.
Sinan Engin'in sözleri şu şekilde:
"'Juventus eski Juventus değil', 'Liverpool eski Liverpool değil' diyorlar. Galatasaray da eski Galatasaray değil! Bu Galatasaray, 2000'de Avrupa fatihi olan Galatasaray. Yani sizin babanız!"
