Victor Osimhen'e özel koreografi!

Galatasaraylı taraftarlar, Liverpool maçında Victor Osimhen için özel koreografi hazırladı.

10 Mart 2026 20:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen'e özel koreografi!
Galatasaraylı taraftarlar, Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen için anlamlı bir koreografiye imza attı.

Kuzey kale arasında boydan boya yapılan görsel şölen için yaklaşık 1 aydır hazırlık yapılıyordu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Liverpool karşılaşmasında, 3 yaşındayken annesini kaybeden Osimhen için 'Biz bir aileyiz' adı altında özel koreografi hazırladı.

Osimhen, koreografi sonrası duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

İşte Osimhen için yapılan koreografi:




