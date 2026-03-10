Victor Osimhen'e özel koreografi!

Galatasaraylı taraftarlar, Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen için anlamlı bir koreografiye imza attı.
Kuzey kale arasında boydan boya yapılan görsel şölen için yaklaşık 1 aydır hazırlık yapılıyordu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Liverpool karşılaşmasında, 3 yaşındayken annesini kaybeden Osimhen için 'Biz bir aileyiz' adı altında özel koreografi hazırladı.
Osimhen, koreografi sonrası duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
İşte Osimhen için yapılan koreografi:
Victor Osimhen, annesi ile olan koreografisi sonrası duygusal anlar yaşadı.
Victor Osimhen göz yaşlarını tutamadı.
