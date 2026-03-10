10 Mart
Wanda Nara'dan Spalletti sürprizi! Akıllara Icardi krizi geldi

Wanda Nara, Luciano Spalletti ile yıllar sonra çekildiği fotoğrafı paylaşınca 2019'da Mauro Icardi üzerinden yaşanan Inter krizini yeniden gündeme getirdi.

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Arjantinli isim paylaşımına şu notu düştü:

"Sizi yeniden görmek güzel, mister."



Bu buluşma, geçmişte Spalletti ile Wanda Nara arasında yaşanan gerginliği yeniden gündeme getirdi.



2019'DAKİ KRİZ

2019 yılında Spalletti, o dönem Inter Milan forması giyen Mauro Icardi ile ciddi bir kriz yaşamıştı. 

Sorunun temelinde, hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın televizyon programlarında yaptığı açıklamalar vardı. Nara, Inter kadrosunun güçlendirilmesi gerektiğini söylemiş ve bu sözler kulüp içinde rahatsızlık yaratmıştı.

Spalletti, bu açıklamalar sonrası Icardi'nin takım arkadaşlarından özür dilemesini istemişti. Ancak Arjantinli golcü bunu kabul etmeyince kaptanlık pazubandı elinden alındı.

PSG'YE GİDEN SÜREÇ 

Yaşanan kriz, Icardi'nin Inter'den ayrılıp Paris Saint-Germain'e transfer olmasına giden sürecin başlangıcı olmuştu.

Icardi şu anda Galatasaray forması giyerken, Wanda Nara ile Spalletti'nin yıllar sonra verdiği bu kare futbol kamuoyunda dikkat çekti.

