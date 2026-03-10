Haber Tarihi: 10 Mart 2026 12:49 - Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 12:49

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 10 Mart 2026

Bugün (10 Mart) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 10 Mart maç takvimi

10 Mart Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 10 Mart Salı günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

10 Mart Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 10 Mart maç takvimi

10 MART GÜNÜN MAÇLARI

20:45 | Galatasaray - Liverpool (UEFA Şampiyonlar Ligi) – TRT 1 / Tabii

23:00 | Atalanta - Bayern Münih (UEFA Şampiyonlar Ligi) – TRT Spor / Tabii

23:00 | Newcastle United - Barcelona (UEFA Şampiyonlar Ligi) – tabii

23:00 | Atletico Madrid - Tottenham (UEFA Şampiyonlar Ligi) – tabii


Trendyol 1. Lig
13:30 | Vanspor - Adana Demirspor – TRT Spor

16:00 | Serikspor - Pendikspor – TRT Spor

20:00 | Manisa FK - Sarıyer – TRT Spor

