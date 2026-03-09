09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
0-0
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
1-3
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
1-020'
09 Mart
Lazio-Sassuolo
1-05'
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Türk futboluna neredeyse denk: Bernabeu!

Tüm Türk futbolunun 2025 yılındaki toplam cirosu 877 milyon Euro. Bernabeu'nun yarattığı ekonomi, neredeyse tüm Türk futboluna yetişecek.

calendar 09 Mart 2026 21:34 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 21:37
Türk futboluna neredeyse denk: Bernabeu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ilk seçim kampanyasındaki en büyük vaadi Barcelona'nın büyük starı Luis Figo'yu transfer etmekti. Sonra o ışıltılı sahneden Zidane'lar, Ronaldo'lar, Beckham'lar geçti; gökyüzünden yıldız yağan o 'Galacticos' rüyası yaşandı ve bitti. Ancak Perez, ikinci perdede bizlere bambaşka bir hikaye anlattı: Kalbi Madrid'in tam ortasında atacak, baştan yaratılmış bir Santiago Bernabeu...

Bu, sadece eskiyen tribünleri boyamak veya stadyuma birkaç modern dokunuş yapmak değildi. Asıl işi inşaat olan ve betona ruh vermeyi çok iyi bilen Perez, yılda topu topu 30 küsur maçın oynandığı, geri kalan günlerde derin bir sessizliğe bürünen soğuk bir arena istemiyordu. O; yılın 365 günü nefes alan, dünyanın en canlı şehirlerinden biri olan Madrid'in o eşsiz ritmine ayak uyduran devasa bir yaşam alanı hayal etti.

Ve yaptı da...

Bugün Bernabeu, sadece gol seslerinin ve tezahüratların yankılandığı bir yer değil. Dünyaca ünlü şarkıcıların devasa konserlerine sahne olan, Avrupa'nın en şık restoranlarında sohbetlerin edildiği, hatta dünyanın en büyük Starbucks'ında kahve kokularının havaya karıştığı bir buluşma noktası.

Ektiği bu vizyoner tohumların yeşermesini sabırla bekleyen Real Madrid, 2025 takvimine gelindiğinde o görkemli hasadı toplamaya başladı. Bilet, kombine veya VIP loca gibi alıştığımız maç günü gelirlerini bir kenara koyduğumuzda bile, Bernabeu'nun sadece bu yeni "yaşam alanı" kimliğiyle elde ettiği ciro 400 milyon Euro'yu aştı.

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN...


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.