Türk futboluna neredeyse denk: Bernabeu!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ilk seçim kampanyasındaki en büyük vaadi Barcelona'nın büyük starı Luis Figo'yu transfer etmekti. Sonra o ışıltılı sahneden Zidane'lar, Ronaldo'lar, Beckham'lar geçti; gökyüzünden yıldız yağan o 'Galacticos' rüyası yaşandı ve bitti. Ancak Perez, ikinci perdede bizlere bambaşka bir hikaye anlattı: Kalbi Madrid'in tam ortasında atacak, baştan yaratılmış bir Santiago Bernabeu...Bu, sadece eskiyen tribünleri boyamak veya stadyuma birkaç modern dokunuş yapmak değildi. Asıl işi inşaat olan ve betona ruh vermeyi çok iyi bilen Perez, yılda topu topu 30 küsur maçın oynandığı, geri kalan günlerde derin bir sessizliğe bürünen soğuk bir arena istemiyordu. O; yılın 365 günü nefes alan, dünyanın en canlı şehirlerinden biri olan Madrid'in o eşsiz ritmine ayak uyduran devasa bir yaşam alanı hayal etti.Ve yaptı da...Bugün Bernabeu, sadece gol seslerinin ve tezahüratların yankılandığı bir yer değil. Dünyaca ünlü şarkıcıların devasa konserlerine sahne olan, Avrupa'nın en şık restoranlarında sohbetlerin edildiği, hatta dünyanın en büyük Starbucks'ında kahve kokularının havaya karıştığı bir buluşma noktası.Ektiği bu vizyoner tohumların yeşermesini sabırla bekleyen Real Madrid, 2025 takvimine gelindiğinde o görkemli hasadı toplamaya başladı. Bilet, kombine veya VIP loca gibi alıştığımız maç günü gelirlerini bir kenara koyduğumuzda bile, Bernabeu'nun sadece bu yeni "yaşam alanı" kimliğiyle elde ettiği ciro 400 milyon Euro'yu aştı.