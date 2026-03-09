09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Erzurum'da satranç oynanan kahvehaneye federasyon başkanından ziyaret

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Erzurum'da satranç oynanan bir kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla satranç oynadı ve buraya satranç kütüphanesi kurulacağını açıkladı.

Erzurum'da satranç oynanan kahvehaneye federasyon başkanından ziyaret
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Fethi Apaydın, Erzurum'da satranç tutkunlarının bir araya geldiği kahvehaneyi ziyaret etti.

Programları kapsamında kentte bulunan Apaydın, beraberindekilerle Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi'nde 15 yıldır sıkılıkla 50 yaş üstü kişilerin satranç oynadığı kahvehaneye ziyarette bulundu.

Sosyal medyada büyük ilgi gören kahvehanedeki vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektiren Apaydın, yaşlı bir kişiyle de satranç oynadı.

Apaydın, basın mensuplarına kahvehanede ortamın sıcak olduğunu ve bunu çok beğendiğini söyledi.

Kahvehanede satranç oynayanların kabiliyetli olduğunu belirten Apaydın, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada burayla ilgili bir haber gördük, o haber çok hoşumuza gitti. Burada yaşatılan bir satranç kültürü var, turnuvaları herkes düzenleyebilir ama satranç kültürünün oluşması ve devam etmesi çok önemli. Burada bir turnuva yapılsın istiyoruz. Potansiyeli yüksek olan illerimiz var. Özellikle doğu illerimizin potansiyeli çok yüksek. Bu kahvehanede doğuştan satranç kabiliyeti var, bu potansiyeli yükseltmek istiyoruz. Buraya küçük bir satranç kütüphanesi yapacağız, teori gelişsin diye teorik kitaplardan göndereceğiz."

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat da kahvehane sahibi Melik Şahin'e satranç kültürünü yaygınlaştırdığı için teşekkür ederek, "Yıllardır vatandaşlarımız burada zamanını satranç oynayarak geçiriyor. Satrancın birleştirici, sağlık için zamanın kaliteli geçirilmesi anlamında çok ciddi faydaları var." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
