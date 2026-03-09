09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Bam Adebayo, Heat tarihinde Wade'in ulaştığı başarıya ortak oldu

Bam Adebayo, Miami Heat tarihine geçen önemli bir kilometre taşına ulaşarak kulüp efsanesi Dwyane Wade ile aynı listeye girdi.

calendar 09 Mart 2026 12:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Bam Adebayo, Heat tarihinde Wade'in ulaştığı başarıya ortak oldu
Miami Heat'in Detroit Pistons karşısında aldığı 121-110'luk galibiyette 24 sayı kaydeden Adebayo, üçüncü çeyreğin bitimine 9 dakika 29 saniye kala attığı üçlükle kariyerinde 10.000 sayı barajını geçti.

Bu başarıyla birlikte Adebayo, Miami Heat tarihinde Wade'den sonra takım formasıyla 10.000 sayıya ulaşan ikinci oyuncu oldu.

Adebayo, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada savunma yönüyle tanınan bir oyuncu olarak draft edildiğini hatırlatarak yıllar içinde hücum oyununu geliştirmek için büyük emek verdiğini söyledi.

"Savunmasıyla bilinen bir oyuncu olarak draft edilmiştim. Ama oyunum üzerinde çok çalıştım ve gelişmek için büyük emek verdim. Bunu kendi sahamızda başarmak benim için unutulmaz bir kilometre taşı."

Miami Heat, iç sahadaki maç serisine Washington Wizards karşılaşmasıyla devam edecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
