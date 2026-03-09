09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Numia Vero Volley

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya'nın Numia Vero Volley takımına konuk olacak.

VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Numia Vero Volley
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 10 Mart Salı günü İtalya'nın Numia Vero Volley takımına konuk olacak.

Allianz Cloud Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Mücadelede Dejan Rogic (Sırbistan) ve Yves Kalin (İsviçre) hakem ikilisi görev yapacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 19 Mart Perşembe günü VakıfBank ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez şampiyonluğa ulaşan sarı-siyahlılar, bu sezon 7. zaferin peşinde.


Guidetti: "Kendimize güveniyoruz"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, zorlu Numia Vero Volley maçı öncesinde kendilerine güvendiklerini söyledi.

Başantrenör Guidetti ile oyunculardan Tijana Boskovic, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Maça sıkı hazırlanmaları gerektiğini anlatan İtalyan çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Vero Volley maçı çok zor bir karşılaşma olacak. Dünya ve olimpiyat şampiyonu oyuncuları var; son olimpiyat ve dünya şampiyonasının MVP'sine sahipler ve gerçekten çok iyi bir takım. Paola Egonu'ya karşı oynamak hiç kolay değil. Dünyadaki en iyi orta oyuncu ikililerinden birine sahipler. Bu yüzden bizim için karmaşık bir maç olacak. Kendimize güveniyoruz ve iyi voleybol oynayabileceğimizi biliyoruz ama kolay olmayacağının da farkındayız."

VakıfBank'ın pasör çaprazı Boskovic, müsabakanın zor bir karşılaşma olacağını belirterek, "Vero Volley harika bir takım ve tıpkı bizim gibi onlar da finallerde olmayı hak ediyorlar. Ancak elbette kazanabileceğimize inanıyoruz; oyunumuzu geliştirmek için son dönemde çok çalıştık ve iyi bir voleybol sergileyeceğimize inanıyorum. İlk maçı Milano'da oynayacağız ve biliyoruz ki kazansak da kaybetsek de bu çok belirleyici olmayacak, çünkü ikinci maçı İstanbul'da oynamamız gerekiyor. Ancak elbette kazanmak ve İstanbul'a avantajla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
