Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi özel teşekkür

Liverpool Engelli Taraftarlar Derneği, RAMS Park Stadı'nda düzenleme yapan Galatasaray Kulübüne teşekkür etti.
Derneğin, X'ten yaptığı paylaşımda, "Eylül ayındaki son ziyaretimizde birkaç sorun yaşamıştık, ancak Galatasaray bu sorunları gidermekle kalmadı, beklentilerimizi de aştı. Galatasaray, Liverpool ve UEFA'ya olağanüstü iş birliği için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.
