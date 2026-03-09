09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi özel teşekkür

Liverpool Fiziksel Dezavantajlı Taraftarlar Birliği, Galatasaray'a sağ duyusu için teşekkür metni yayımladı.

calendar 09 Mart 2026 17:44 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 18:31
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Liverpool Engelli Taraftarlar Derneği, RAMS Park Stadı'nda düzenleme yapan Galatasaray Kulübüne teşekkür etti.

Derneğin, X'ten yaptığı paylaşımda, "Eylül ayındaki son ziyaretimizde birkaç sorun yaşamıştık, ancak Galatasaray bu sorunları gidermekle kalmadı, beklentilerimizi de aştı. Galatasaray, Liverpool ve UEFA'ya olağanüstü iş birliği için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
