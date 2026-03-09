İşte TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri!

TFF 1. Lig'in 30. haftasında 10 Mart Salı günü yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde yarınki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
13.30 İmaj Altapı Vanspor-Adana Demirspor: Melih Aldemir
16.00 Serikspor-Atko Grup Pendikspor: Raşit Yorgancılar
20.00 Manisa FK-SMS Grup Sarıyer: Abdullah Buğra Taşkınsoy
