Roma'ya Genoa deplasmanında büyük şok

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Genoa ile Roma karşı karşıya geldi. Stadio Luigi Ferraris'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Genoa 2-1'lik skorla kazandı.



Genoa, 52. dakikada Junior Messias'ın penaltı golüyle öne geçti. Roma, Evan Ndicka'nın golüyle skoru eşitledi.



Genoa, 80. dakikada Vitinha'nın golüyle kazanan taraf oldu.



Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı ve 84 dakika sahada kaldı.



Galibiyet hasreti 2 maça çıkan Roma, 51 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi bileti yarışında önemli bir hasar aldı.



Genoa ise puanını 30'a çıkardı ve küme düşme hattıyla arasına 6 puan fark koydu.



Roma, gelecek hafta Como deplasmanına gidecek. Genoa ise Verona'ya konuk olacak.



