NBA'in en dominant oyuncularından biri olarak gösterilen Nikola Jokic, Avrupa basketboluna geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili merak edilen soruya net bir yanıt verdi.



Denver Nuggets forması giyen Sırp yıldız, katıldığı bir podcast programında geleceğini tamamen NBA'de gördüğünü söyledi.



Jokic, Edin Avdić'in sunduğu ve Sırpça yayımlanan "X&O's Chat" adlı podcast programında yaklaşık iki saat süren kapsamlı bir röportaj verdi. Röportajda kariyerine, hayatına ve basketbola bakış açısına dair samimi açıklamalarda bulunan Jokic; Avrupa basketbolu, NBA'deki deneyimi, koçları ve kariyerinin ilk dönemleri hakkında dikkat çekici değerlendirmeler yaptı.



Avrupa'ya geri dönme ihtimali sorulduğunda Jokic, bu seçeneğin gündeminde olmadığını açık şekilde ifade etti.



"Hayır. EuroLeague'e ya da Avrupa'ya karşı kötü bir düşüncem yok ama bunu yapmam."



Jokic ayrıca ilk NBA sözleşmesini imzaladıktan sonra hayatının nasıl değiştiğini de anlattı. Sırp yıldız, o dönemde yaptığı ilk büyük harcamanın oldukça kişisel bir tercih olduğunu belirtti.



"İlk kontratımı imzaladıktan sonra hayatım değişti. Aldığım ilk şey bir attı, adı Dream Catcher."



Koçluk konusuna da değinen Jokic, kariyerinin erken dönemlerinde önemli rol oynayan deneyimli çalıştırıcı Svetislav Pesic hakkında büyük saygı duyduğunu söyledi. Jokic, Pesic'in disiplinli yaklaşımından çok şey öğrendiğini vurguladı.



"Kari'ye çok saygı duyuyorum. Ondan çok şey öğrendim. Bazı oyuncular onun tarzını sevmeyebilir ama ben onun sistemine olan güvenini çok seviyorum. İnsanlar artık koçların oyunculara bağırmadığını söylüyor. Bu tamamen saçmalık. Kari bize bağırırdı."



Röportajda NBA ile Avrupa basketbolu arasındaki farklara da değinen Jokic, NBA'in açık ara dünyanın en iyi ligi olduğunu dile getirdi. Sırp yıldız ayrıca NBA'de savunma yapılmadığı yönündeki eleştirilerin gerçekçi olmadığını savundu.



"NBA açık ara dünyanın en iyi ligi ve en iyi oyuncular burada. İnsanların NBA'de savunma yok demesi tamamen saçmalık. Birisi maçları izleyip hâlâ bunu söylüyorsa basketbolu anlamıyordur. Luka EuroBasket'te oynayıp herkese karşı 30 sayı atmadı mı? Hatta bazen orada NBA'den daha fazla sayı atıyor. O zaman NBA'in daha kolay olduğunu söyleyenler şimdi nerede?"



Jokic röportaj sırasında kariyerinin başlarında yaşanan ve uzun süre konuşulan bir scout karşılaşmasına da değindi. O dönem FC Barcelona Bàsquet'in ilgisini kaybetmesine neden olduğu iddia edilen Cedevita Olimpija maçını hatırlatan Jokic, bu karşılaşmayı bilerek sabote etmediğini söyledi.



"Onu sabote etmedim. Ama sonrasında bazı anlar oldu; agresif oynamıyordum, şut atmıyordum. Bazı günler gerçekten istemiyordum. Sadece pas veriyordum ve Deki beni öldürmek istiyordu. Eğer sonrasında ne olacağını bilseydim belki sabote ederdim."



Jokic, 2025-26 sezonunda da MVP seviyesinde performans sergiliyor. Sırp yıldız bu sezon maç başına 28.8 sayı, 12.5 ribaund ve 10.3 asist ortalamalarıyla triple-double seviyesinde oynarken, aynı zamanda yüzde 57.4 saha içi ve yüzde 39.1 üçlük isabeti yakalayarak ligdeki en verimli performanslardan birini ortaya koyuyor.



