08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
3-2
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
3-3
08 Mart
Lyon-Paris FC
1-1
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
1-4
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
1-4
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
3-3
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
3-0
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
1-2
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-2
08 Mart
Lille-Lorient
1-1
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
2-2
08 Mart
Gent-KV Mechelen
3-1
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
0-1
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
2-1
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
2-2
08 Mart
Benfica-FC Porto
2-2
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
2-075'
08 Mart
Nice-Rennes
0-4
08 Mart
Lens-Metz
3-0
08 Mart
Brest-Le Havre
2-0
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
1-1
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-1
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
2-0
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
3-4
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
0-0
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
1-4
08 Mart
Villarreal-Elche
2-1
08 Mart
Getafe-Real Betis
2-0
08 Mart
Valencia-Alaves
3-2
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-1
08 Mart
Port Vale-Sunderland
1-0
08 Mart
Leeds United-Norwich City
3-0
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
0-0
08 Mart
Bologna-Verona
1-2
08 Mart
Genoa-Roma
2-1
08 Mart
AC Milan-Inter
1-0
08 Mart
QPR-Middlesbrough
0-4

Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım'a yalanlama!

Fenerbahçe, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarını yalanladı.

Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım'a yalanlama!
Fenerbahçe, Samsunspor maçının ardından resmi hesabından bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sözlerini yalanladı.

Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçının ardından, "Devre arasında Fenerbahçeliler hakemin boğazına sarılmış diye laflar geldi, bilmiyorum, gözümle görmedim. Hakemin boğazına sarılmışlar diye duydum! Tribünde söyledi arkadaşlar." dedi. Fenerbahçe'nin açıklamasında ise, "Öncelikle açıkça ifade etmek isteriz ki, futbolcularımızın hakeme yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunduğu yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu tür mesnetsiz ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan ithamların kamuoyu önünde dile getirilmesi sorumsuz bir yaklaşımın göstergesidir." denildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Samsunspor ile oynadığımız müsabakanın ardından Samsunspor Kulübü Başkanı tarafından yapılan açıklamaları hayretle takip etmiş bulunmaktayız.

Öncelikle açıkça ifade etmek isteriz ki, futbolcularımızın hakeme yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunduğu yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu tür mesnetsiz ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan ithamların kamuoyu önünde dile getirilmesi sorumsuz bir yaklaşımın göstergesidir.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, maçın ardından tribünlerde yaşanan gerginliğin büyümemesi ve olayların daha fazla tırmanmaması adına ilgili bölgeye giderek ortamın sakinleşmesi için çaba göstermiştir.

Başkanımızın oradaki varlığı, iddia edildiği gibi herhangi bir kişi ya da kulübe destek amacı taşımamakta, yalnızca gerginliğin sonlandırılmasına yönelik sorumluluk bilinciyle atılmış bir adımdır.

Ne yazık ki Samsunspor Kulübü Başkanı'nın her maçımız öncesinde ve sonrasında camiamızın sinir uçlarına dokunan açıklamaları adeta bir alışkanlık haline getirdiğini görmekteyiz.

Bugün ortaya çıkan atmosfer için başkalarını suçlamak yerine, öncelikle kendi kullandığı dilin yarattığı gerilimin sorumluluğuyla yüzleşmesi gerekir.

Sporun ruhuna ve rekabetin doğasına zarar veren, gerilimi bilinçli şekilde tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif söylemler Türk futboluna hiçbir katkı sağlamadığı gibi, yöneticilik sorumluluğuyla da bağdaşmamaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, camiamızı hedef alan bu tür provokatif söylemlerin karşısında durmaya devam edeceğimizi ve gerçek dışı iddiaların kamuoyunu yanıltmasına asla izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
