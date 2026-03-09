Manisa evinde Sarıyer'i ağırlıyor

1'inci Lig'de son 2 haftada evinde Çorum FK'ya 1-0 yenildikten sonra Erzurumspor deplasmanından 8-1'lik tarihi hezimetle dönen Manisa FK 10 Mart Salı günü konuk edeceği SMS Grup Sarıyerspor karşısında çıkış arayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak 30'uncu hafta mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.
Üst üste aldığı 2 mağlubiyetle 8'inci sıradan 11'inci basamağa gerileyen ve Play-Off hattıyla arasındaki puan farkı 1'den 5'e yükselen 40 puanlı siyah-beyazlılar, düşme hattının 1 basamak üstünde 16'ncı sıradaki 35 puanlı Sarıyer'i yenerek moral bulmayı hedefliyor. İki takım arasında ilk yarıda İstanbul'da oynanan müsabaka 0-0 eşitlikle sona ermişti.
