Manisa evinde Sarıyer'i ağırlıyor

Son iki maçta puan alamayan Manisa FK, play-off hattına girebilmek için Sarıyer karşısında 3 puan arayacak.

09 Mart 2026 13:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa evinde Sarıyer'i ağırlıyor
1'inci Lig'de son 2 haftada evinde Çorum FK'ya 1-0 yenildikten sonra Erzurumspor deplasmanından 8-1'lik tarihi hezimetle dönen Manisa FK 10 Mart Salı günü konuk edeceği SMS Grup Sarıyerspor karşısında çıkış arayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak 30'uncu hafta mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

Üst üste aldığı 2 mağlubiyetle 8'inci sıradan 11'inci basamağa gerileyen ve Play-Off hattıyla arasındaki puan farkı 1'den 5'e yükselen 40 puanlı siyah-beyazlılar, düşme hattının 1 basamak üstünde 16'ncı sıradaki 35 puanlı Sarıyer'i yenerek moral bulmayı hedefliyor. İki takım arasında ilk yarıda İstanbul'da oynanan müsabaka 0-0 eşitlikle sona ermişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
