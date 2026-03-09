Beşiktaş'ta sezon sonunda veda!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde sağ beke yaptığı Gökhan Sazdağı ve Taylan Bulut hamlelerinin ardından geride kalan ara transfer döneminde bu bölgeyi yeniden güçlendirdi.
Siyah-beyazlılar, Marsilya'da kadro dışı kalması ve fırsat çıkmasının ardından Fransız ekibinden Amir Murillo'yu kadrosuna kattı.
Murillo, performansı ile dikkat çekti ve Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.
Beşiktaş, Amir Murillo'nun performansının ardından yaz aylarında kadrosuna kattığı Gökhan Sazdağı ve Taylan Bulut'tan birine sezon sonunda veda etmeyi planlıyor.
Sezon başında Schalke'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 20 yaşındaki genç sağ bek Taylan Bulut için kiralık ihtimal de seçenekler arasında yer alıyor.
