09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-03'
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Avrupa'da haftanın öne çıkan sonuçları

Avrupa'nın İngiltere Premier Lig hariç 4 büyük liginde kıyasıya mücadele, bu hafta da kaldığı yerden devam etti.

calendar 09 Mart 2026 14:39
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Avrupa'da haftanın öne çıkan sonuçları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa'nın 4 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.
LaLiga'da Barcelona, Serie A'da Inter, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

İngiltere Premier Lig'de ise Federasyon Kupası mücadelesi nedeniyle karşılaşma oynanmadı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool, Wolverhampton'ı deplasmanda 3-1 yenerek çeyrek finale kaldı.

BARCELONA'DAN 3'TE 3!

LaLiga'da lider Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao'yu Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Celta Vigo'ya konuk olduğu maçı uzatma dakikalarında gelen golle kazandı. Konuk takımın gollerini Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde attı. İlk golün pasını veren Arda Güler, 65 dakika sahada kaldı.

Atletico Madrid, evinde Real Sociedad'ı 3-2'lik skorla geçerek peş peşe üçüncü galibiyetine ulaştı.

Villarreal ise konuk ettiği Elche'yi 2-1 mağlup etti.

Ligin 27. haftasında 67 puana sahip Barcelona, liderliğini sürdürdü. Real Madrid 63, Atletico Madrid ve Villarreal 54'er puanla Barcelona'yı izledi.

DELLA MADONNİNA'DA GÜLEN TARAF MİLAN!

Serie A'da Milan, derbide konuk ettiği Inter'i Pervis Estupinan'ın kaydettiği golle 1-0 yenerek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Zirve mücadelesi veren Napoli, evinde Torino'yu 2-1'lik skorla geçti.

Como, Cagliari deplasmanında 2-1 galip geldi. Ev sahibi ekipte milli oyuncu Semih Kılıçsoy, 78. dakikada oyuna girdi.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in 84 dakika görev yaptığı mücadelede Roma, deplasmanda Genoa'ya 2-1 yenildi.

Juventus ise sahasında Pisa'yı 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Kenan Yıldız, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Ligin 28. haftasında Inter, 67 puanla zirvedeki yerini korudu. Milan 60, Napoli 56, Como ve Roma 51'er, Juventus 50 puanla Inter'i izledi.

BAYERN MÜNİH SERİYE BAĞLADI

Bundesliga'da lider Bayern Münih, sahasında Mönchengladbach'ı 4-1 yendi ve arka arkaya 5. galibiyetini elde etti.

Bavyera ekibinin gollerini Luis Diaz, Konrad Laimer, Jamal Musiala ve Nicolas Jackson, konuk takımın golünü ise Wael Mohya kaydetti.

Zirve takipçisi Borussia Dortmund, deplasmanda Köln'ü 2-1'lik skorla geçti. Karşılaşmayı 10 kişiyle tamamlayan Köln'de Cenk Özkacar, ikinci devrede oyuna dahil oldu.

Ozan Kabak'ın 90 dakika görev yaptığı mücadelede ise Hoffenheim, deplasmanda Heidenheim'ı 4-2 yendi.

Bayern Münih, 25 haftası geride kalan ligde 66 puanla liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund 55 ve Hoffenheim 49 puan topladı.

PSG, EVİNDE MONACO'YA KAYIP

Ligue 1'de Monaco, deplasmanda lider PSG'yi 3-1 mağlup etti.

Konuk takımın gollerini Maghnes Akliouche, Aleksandr Golovin ve Folarin Balogun attı. Son 4 haftada ikinci yenilgisini yaşayan PSG'nin tek golü, Bradley Barcola'dan geldi.

Zirve takibini sürdüren Lens, sahasında Metz'i 3-0 yendi ve iki hafta sonra galip geldi.

İnişli çıkışlı performans sergileyen Olimpik Marsilya, Toulouse deplasmanında 1-0 kazandı.

Paris'i ağırladığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Olimpik Lyon'un galibiyet hasreti üç maça çıktı.

Berke Özer'in 90 dakika kalesini koruduğu maçta Lille, sahasında Lorient ile 1-1'lik eşitliğe razı oldu.

Ligin 25. haftasında PSG, 57 puanla zirvedeki yerini korudu. Liderin mağlup olduğu haftada galip gelen Lens, puan farkını bire düşürdü. Marsilya ve Lyon, 46'şar puanla iki takımın ardından sıralandı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.