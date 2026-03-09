09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Karşıyaka, kritik Ayvalık sınavında

Son 4 maçında 12 puan toplayarak kendine gelen Karşıyaka, Play-Off hattında yer alan bir başka takım olan Ayvalıkgücü ile karşılaşacak.

09 Mart 2026 12:54
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka, kritik Ayvalık sınavında






TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Uşakspor'u deplasmanda yenerek 4'te 4 yapan Karşıyaka 14 Mart Cumartesi günü en zorlu sınavlarından birine çıkacak. Grupta 53 puanla Play-Off hattında üçüncü sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, son 13 maçın 12'sini kazanan 52 puanlı takipçisi Ayvalıkgücü Belediyespor'u Alsancak Stadı'nda ağırlayacak.

Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde istikrarlı grafiğini sürdüren Ayvalıkgücü Belediyespor ligde son 3 sezonda Play-Off oynamıştı. Geçen sezon son haftaya lider girmesine rağmen şampiyonluğu evinde kaçıran Ayvalıkgücü Belediyespor, Play-Off finalinde de hüsran yaşamıştı.

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur, Uşakspor deplasmanında alınan galibiyetin çok değerli olduğunu belirterek, "Cumartesi günü Ayvalıkgücü ile oynayacağız. Daha iyi bir oyuna ihtiyacımız var. Bu maçtaki performans Ayvalık için yeterli olmayabilir. Ayvalıkgücü oturmuş ve dinamik bir takım, mücadelesi yüksek. Bu yönlerimize çalışacağız" ifadelerini kullandı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
