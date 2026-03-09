Lyon evinde beraberliği son dakikada aldı

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Lyon, evinde Paris FC'yi konuk etti.



Groupama Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 beraberlikle sona erdi.



Paris FC'inin golüü 63. dakikada Marshall Munetsi kaydetti. Lyon'un golünü 90+6. dakikada penaltıdan Corentin Tolisso attı.



Başkent ekibinin formasını giyen Ciro Immobile 73. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Lyon puanını 46'ya yükselterek 4. sıradaki yerinde kaldı, Paris FC ise 27'ye yükselterek 13. sıradaki yerini korudu.



Lig'de 26. haftada Lyon deplasmanda Le Havre ile; Paris FC deplasmanda Strasbourg ile mücadele edecek.