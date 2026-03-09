09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final'in biletleri satışa çıkıyor

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun biletleri, 10 Mart'ta satışa çıkacak

calendar 09 Mart 2026 18:44 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 18:47
Türkiye Voleybol Federasyonu, Ankara'da düzenlenecek AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun biletlerinin 10 Mart Salı günü satışa çıkacağını duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre 24-25 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Dörtlü Final'in biletleri, 10 Mart Salı günü saat 12.00'de "biletinial.com" internet sitesi üzerinden satışa sunulacak.

EŞLEŞMELER

Yarı finalde 24 Mart Salı günü saat 15.00'te VakıfBank-Galatasaray Daikin, saat 19.00'da ise Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması oynanacak.

Final mücadelesi ise 25 Mart Çarşamba saat 19.00'da yapılacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
