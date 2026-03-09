09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Yeni araçları beğenen tek isim Hamilton: "Cidden harika!"

7 kez Dünya şampiyonu Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Avustralya yarışı ardından yeni araçları sürmenin aşırı keyif verdiğini vurguladı.

calendar 09 Mart 2026 11:22
Haber: Motorsport Türkiye, Fotoğraf: X.com
Yeni araçları beğenen tek isim Hamilton: 'Cidden harika!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

2026 sezonunun ilk yarışında Lewis Hamilton ve Ferrari, ilerleyen dönemler için umutlu bir grafik çizdi. Melbourne'de damalı bayrağı 4. sırada geçen 7 kez Dünya Şampiyonu pilot, yani araçlarda gayet memnun olduğunu dile getirdi.

Ferrari pilotları, Albert Park'ta oldukça iyi bir start aldı. 

Yarışa 4.sıradan başlayan Charles Leclerc ilk virajı lider dönerken, 7. sıradan başlayan Lewis Hamilton ise 3.'lüğe yükseldi. 

Galibiyet mücadelesi Mercedes ve Ferrari arasında geçti. Ancak Mercedes'in sanal güvenlik aracı esnasında pit stop stratejisindeki doğru kararı, Alman takımı öne geçirdi. 58 turluk yarışın kazananı George Russell oldu.

"ÇOK EĞLENCELİ, HARİKA"

Hamilton, yarışın ardından şunları söyledi: "Harikaydı, gerçekten harikaydı. Dürüst olmak gerekirse çok eğlenceli bir yarıştı. Starttan itibaren, ilk birkaç tur gerçekten harikaydı. Start ve ilk viraja gidiş harikaydı. Sonra biraz pozisyon kaybettim ama birkaç aracı geçtim ve tekrar mücadelenin içine girdim."

İlk yarışla beraber en güçlü araca sahip olduğu gözüken eski takımı Mercedes hakkında konuşan Hamilton, "Mercedes ile aradaki farkı kapatmak için biraz çalışmamız gerekiyor ama bunu başarabileceğimizi gerçekten düşünüyorum. Yarışımızdan ve performansımızdan çok memnunum." ifadesini kullandı.

SANAL GÜVENLİK ARACI STRATEJİSİ

Hamilton'a yarışın ilk Sanal Güvenlik Aracı periyodunda takımının bir fırsatı kaçırıp kaçırmadığı da soruldu.

7 kez dünya şampiyonu, "Dürüst olmak gerekirse buna cevap vermek zor. Mercedes çok zorlamıyordu ve tek pit stop için oldukça erkendi. Onların pite girdiğini gördüğümde benim de aynı anda girmem gerektiğini düşündüm. Ama geri dönüp bakmamız gerekiyor; bizim için daha iyi olur muydu göreceğiz. Yaşayıp öğreniyoruz ve bir dahaki yarış için daha iyi olmaya çalışacağız." şeklinde yanıt verdi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
