09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Jokic: "Wemby'nin zirvesini görmeden emekli olacağım için mutluyum"

NBA'in en dominant oyuncularından biri olan Denver Nuggets süpersarı Nikola Jokic, yükselen süper yıldız Victor Wembanyama hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çekti.

calendar 09 Mart 2026 12:47
Haber: Sporx.com dış haberler
Sırp yıldız, Edin Avdić'in sunduğu "X&O's Chat" adlı basketbol podcast programında Wembanyama'nın basketbolu değiştiren bir oyuncu olduğunu söyledi ve onun zirve dönemini görmeden emekli olabileceği için şanslı olduğunu dile getirdi.

"Basketbolu değiştiriyor. Hem çemberi koruyabiliyor hem de üçlük atabiliyor. Gerçekten benzersiz bir oyuncu. Muhtemelen Wemby tüm ligi domine etmeden önce emekli olacağım için mutluyum."

Henüz NBA'de üçüncü sezonunu geçiren Wembanyama, San Antonio Spurs formasıyla 2025-26 sezonunda büyük bir çıkış yakaladı. Fransız yıldız bu sezon yüzde 50'nin üzerinde şut yüzdesiyle maç başına 23.9 sayı, 11.1 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakalarken aynı zamanda maç başına 3.0 blokla ligin en iyi çember koruyucularından biri olarak öne çıkıyor.

Wembanyama'nın savunmadaki etkisi ve hücumdaki üretkenliği Spurs'ü Batı Konferansı'nda zirve yarışına taşıdı. San Antonio temsilcisi şu anda 47 galibiyet ve 17 mağlubiyetlik derecesiyle Batı Konferansı'nda ikinci sırada bulunuyor ve şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
