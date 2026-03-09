NBA'in en dominant oyuncularından biri olan Denver Nuggets süpersarı Nikola Jokic, yükselen süper yıldız Victor Wembanyama hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çekti.



Sırp yıldız, Edin Avdić'in sunduğu "X&O's Chat" adlı basketbol podcast programında Wembanyama'nın basketbolu değiştiren bir oyuncu olduğunu söyledi ve onun zirve dönemini görmeden emekli olabileceği için şanslı olduğunu dile getirdi.



"Basketbolu değiştiriyor. Hem çemberi koruyabiliyor hem de üçlük atabiliyor. Gerçekten benzersiz bir oyuncu. Muhtemelen Wemby tüm ligi domine etmeden önce emekli olacağım için mutluyum."



Henüz NBA'de üçüncü sezonunu geçiren Wembanyama, San Antonio Spurs formasıyla 2025-26 sezonunda büyük bir çıkış yakaladı. Fransız yıldız bu sezon yüzde 50'nin üzerinde şut yüzdesiyle maç başına 23.9 sayı, 11.1 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakalarken aynı zamanda maç başına 3.0 blokla ligin en iyi çember koruyucularından biri olarak öne çıkıyor.



Wembanyama'nın savunmadaki etkisi ve hücumdaki üretkenliği Spurs'ü Batı Konferansı'nda zirve yarışına taşıdı. San Antonio temsilcisi şu anda 47 galibiyet ve 17 mağlubiyetlik derecesiyle Batı Konferansı'nda ikinci sırada bulunuyor ve şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.



