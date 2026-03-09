09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Norris'e göre yeni araçlar korkutucu: "Kazalar kaçınılmaz"

Son Dünya Şampiyonu Mclaren sürücüsü Lando Norris, yeni araçların teknik düzenlemesi nedeniyle, pistlerde korkunç kazalar yaşanabileceğini belirtti.

calendar 09 Mart 2026 12:01
Haber: Motorsport Türkiye, Fotoğraf: X.com
Norris'e göre yeni araçlar korkutucu: 'Kazalar kaçınılmaz'
2026 sezonunun ilk yarışı sonrası konuşan Lando Norris, yeni araçlardan ve teknik düzenlemelerden memnun olmadığını dile getirdi. Ayrcı yeni araçların batarya ve enerji kullanımından dolayı büyük kazalara sebebiyet verebileceğini vurguladı.

Lando Norris, sezonun açılış yarışı Avustralya Grand Prix sonrası yeni teknik düzenlemeleri bir kez daha sert şekilde eleştirdi. İngiliz pilot, yeni kuralların yarışları "yapay" hale getirdiğini ve güvenlik açısından da riskli bir ortam yarattığını düşünüyor.

Norris, sezon öncesinde de yeni kuralların yarışları daha kaotik hale getireceğini ve sürücülerin ikili mücadelelerde sürekli hızlanıp yavaşlayacağı bir tablo oluşacağını öngördüğünü söylemişti. Geçen yılın şampiyonu, ilk yarışın ardından öngörülerinin beklediğinden de kötü olduğunu ifade etti.

"İÇİM HİÇ RAHAT DEĞİLDİ"

Albert Park'taki yarışın fazla kaotik olup olmadığı sorulduğunda Norris, "Fazlasıyla kaotikti. Böyle devam ederse büyük bir kazanın yaşanması kaçınılmaz olabilir. Geçen yıla kıyasla daha az keyifliydi. Yarışırken içim hiç rahat değildi, adeta bir şeyler olmasını bekledim. Tüm bunlar hakkında elimizden bir şey gelmiyor. O yüzden artık konuşmanın da anlamını yitirdiğini düşünüyorum." dedi. 


Norris'e göre yeni güç ünitesinin karakteristiği, yarış içinde rastgele tepkiler verebiliyor. Batarya yönetiminden kaynaklanan değişkenler sebebiyle bazı anlarda sürücüler hiçbir şey yapamadan bir anda birkaç araç tarafından geçilebiliyor.

Yeni kurallarla ilgili en büyük endişelerden biri ise araçlar arasındaki kapanma hızları. Bir sürücünün batarya topladığı anlarda arkasındaki araç çok daha hızlı yaklaşabiliyor ve bu durum potansiyel olarak tehlikeli senaryolar yaratabiliyor.

"DÜŞÜNMESİ BİLE ÇOK KORKUNÇ"

Norris, bazı durumlarda araçlar arasında 30 ila 50 km/s'ye varan hız farkları oluşabileceğini belirterek bunun ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda, "Bu hız farkıyla temas edilirse araç büyük ihtimalle havalanır hatta bariyerlerin üzerinden bile geçebilir. Hem pilotlarda hem de seyircilerde ciddi hasarlar meydana gelebilir. Kesinlikle düşünmesi bile çok korkutucu." dedi.

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
