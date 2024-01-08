Haber Tarihi: 08 Ocak 2024 11:17 - Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 12:02

182 neden arar, neyin numarası? 182 neden düşmüyor, aranmıyor?

182 Hastene Randevu Merkezi'nin numarasıdır. Bu numara üzerinden vatandaşlar diledikleri hasteneden randevu alabilirler. Peki 182 neden arar, neyin numarası? 182 neden aranmıyor, neden aradı, neden meşgul çalıyor? 182 neden düşmüyor, neden çalmıyor?

182 neden arar, neyin numarası? 182 neden düşmüyor, aranmıyor?
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Hastenelere ayrıca MHRS sistemi üzerinden de randevu alınabilir. Ancak yoğunluğun çok olduğu zamanlarda internetten randevu bulmak zor olabilir. 182 çağrı merkezinden görevli kişiyle konuşarak uygun randevular hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. 

182 NEDEN ARAR, NEYİN NUMARASI?

Eğer 182 numaralı telefon sizi arıyorsa, ertesi gün için hastane randevunuz olduğu anlamına gelir. Bu randevuyu 182 numaralı telefondan veya MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) sistemi üzerinden oluşturmuş olabilirsiniz.

182 numarasından gelen aramaların amacı, randevuya gidip gitmeyeceğinizi öğrenmektir. Eğer randevuya gitmeyecekseniz, randevuyu bu çağrı üzerinden iptal edebilirsiniz.

182 aramasını açtığınızda, sistem sizi sesli komutlara yönlendirir. Randevuya gidip gitmeyeceğinize göre 1 veya 2 numaralı tuşa basmanız gerekir. Tuşa bastıktan sonra arama işlemi sonlanır.

Son günlerde hastanelerden randevu bulmak zor olabilir. Bu nedenle oluşturduğunuz randevuya gitmeyecekseniz, randevunuzu iptal etmeyi unutmamanız önemlidir. Diğer hastaların da randevu alabilmesi ve aksaklık yaşanmaması için 182 üzerinden randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Ayrıca, 182 aramadan önce MHRS sistemine giriş yaparak kendi randevunuzu oluşturabilirsiniz. MHRS sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra randevu alabilir ve iptal edebilirsiniz.

182 NEDEN ARANMIYOR, DÜŞMÜYOR?

ALO 182 hattına ulaşılamamasının nedeni sistemde bulunan yoğunluk. Çok fazla insan hastane randevusu için 182'yi aradığından dolayı hat meşgul çalabiliyor. Yapılması gereken ise tekrar tekrar deneyerek hatta ulaşmaya çalışmak. Birkaç denemeden sonra ulaşmanız mümkün olacaktır.

182 NEDİR?

"182 Hastane Randevu Merkezi," Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve hastane randevularını düzenlemek amacıyla kurulan bir çağrı merkezidir. Bu hizmet, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. "182" numarasını arayarak sağlık kuruluşlarından randevu alabilir, muayene olabilir veya tetkiklerinizi planlayabilirsiniz.



Randevu almak için "182" numarasını aradığınızda, çağrı merkezi çalışanları size uygun tarih ve saatte randevu almanıza yardımcı olacaktır. Bu sistem, hastaların daha düzenli ve hızlı bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
182
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