Dominik Szoboszlai'den Galatasaray övgüsü!

Liverpool'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai, kariyerinde karşılaştığı en etkileyici atmosferin Galatasaray taraftarına ait olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ÇILGINCAYDI"
JD Sports'a konuşan Szoboszlai, "En iyi atmosfer, Galatasaray diyebilirim. Gerçekten çılgıncaydı. Farklı bir şeydi, bambaşkaydı" ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
Bu sezon Liverpool forması ile 7 maça çıkan Szoboszlai, 3 gol kaydetti.
JD Sports'a konuşan Szoboszlai, "En iyi atmosfer, Galatasaray diyebilirim. Gerçekten çılgıncaydı. Farklı bir şeydi, bambaşkaydı" ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
Bu sezon Liverpool forması ile 7 maça çıkan Szoboszlai, 3 gol kaydetti.