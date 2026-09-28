Gökhan İnler, İtalya'nın zayıf noktalarını söyledi

UEFA Uluslar Ligi A Grubu 2. haftasında A Milli Takım, Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GÖKHAN İNLER'DEN DEĞERLENDİRME
İtalya futbolunu çok yakından tanıyan Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Ay-Yıldızlılar'ın Bursa'daki kritik sınavını analiz etti. İşte o analiz:
"BASKI YAPILMALI"
"İtalya benim çok iyi tanıdığım bir futbol kültürü. Roberto Mancini'nin yeniden göreve gelmesiyle birlikte topa hükmetmek isteyen, pas bağlantılarını güçlü tutmaya çalışan ve oyunu orta saha üzerinden yönlendiren bir takım görüyoruz. 4-3-3 onların temel yapısı. Ancak şu anda yeniden yapılanma dönemindeler ve henüz bütün parçaların birbirine tamamen alıştığını söylemek zor. Türkiye açısından bence en önemli nokta, İtalya'ya rahat oyun kurma fırsatı vermemek. Eğer geriye çekilir ve onların pas yapmasına izin verirseniz zamanla oyunun kontrolünü ele geçirirler. Özellikle ilk pası kullanan savunmacılara ve orta sahadaki bağlantı oyuncularına baskı yapılmalı. Türkiye bunu doğru yaptığı an İtalya'nın ritmini bozabilir. İkinci önemli konu geçişler."
"CESARET EKLENMELİ"
"İtalya hücuma yerleştiğinde beklerini öne çıkarıyor ve zaman zaman savunmada geniş alanlar bırakabiliyor. Türkiye'nin Arda Güler gibi oyunun yönünü çok çabuk değiştirebilen bir oyuncusu var. Arda'nın topla mümkün olduğunca rakip kaleye yakın buluşması önemli. Barış Alper'in koşu gücü, Ferdi'nin dinamizmi ve kenarlardan gelecek hızlı oyuncular bu maçta çok değerli olabilir. İtalya'ya karşı sadece savunmayı düşünmenin doğru olacağına inanmıyorum. Çünkü Türkiye'nin oyuncu kalitesi buna mecbur değil. Fransa maçında takımın savunma disiplinini ve mücadele gücünü gördük. Şimdi bunun üzerine hücum cesaretini eklemek gerekiyor."
"ATMOSFER BÜYÜK GÜÇ"
"Bir başka önemli nokta orta saha. İtalya merkezde teknik kapasitesi yüksek oyuncularla oynuyor. Burada ikili mücadeleleri kazanmak, ikinci topları toplamak ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engellemek gerekiyor. İtalya'yı kendi kalesine doğru koşturduğunuzda ise aynı rahatlığı gösteremiyor. Bursa'daki atmosferin de Türkiye için büyük avantaj olacağını düşünüyorum. Maçın başlangıcında tribünün enerjisini sahaya taşıyıp rakibe baskıyı hissettirmek gerekiyor. İtalya'ya saygı duymak başka, onlardan çekinmek başka. Türkiye kendi kalitesine inanır, önde baskıyı doğru zamanlarda yapar ve kazandığı toplarla hızlı çıkarsa bu maçta istediği sonucu alabilecek güce sahip."
İtalya futbolunu çok yakından tanıyan Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Ay-Yıldızlılar'ın Bursa'daki kritik sınavını analiz etti. İşte o analiz:
"BASKI YAPILMALI"
"İtalya benim çok iyi tanıdığım bir futbol kültürü. Roberto Mancini'nin yeniden göreve gelmesiyle birlikte topa hükmetmek isteyen, pas bağlantılarını güçlü tutmaya çalışan ve oyunu orta saha üzerinden yönlendiren bir takım görüyoruz. 4-3-3 onların temel yapısı. Ancak şu anda yeniden yapılanma dönemindeler ve henüz bütün parçaların birbirine tamamen alıştığını söylemek zor. Türkiye açısından bence en önemli nokta, İtalya'ya rahat oyun kurma fırsatı vermemek. Eğer geriye çekilir ve onların pas yapmasına izin verirseniz zamanla oyunun kontrolünü ele geçirirler. Özellikle ilk pası kullanan savunmacılara ve orta sahadaki bağlantı oyuncularına baskı yapılmalı. Türkiye bunu doğru yaptığı an İtalya'nın ritmini bozabilir. İkinci önemli konu geçişler."
"CESARET EKLENMELİ"
"İtalya hücuma yerleştiğinde beklerini öne çıkarıyor ve zaman zaman savunmada geniş alanlar bırakabiliyor. Türkiye'nin Arda Güler gibi oyunun yönünü çok çabuk değiştirebilen bir oyuncusu var. Arda'nın topla mümkün olduğunca rakip kaleye yakın buluşması önemli. Barış Alper'in koşu gücü, Ferdi'nin dinamizmi ve kenarlardan gelecek hızlı oyuncular bu maçta çok değerli olabilir. İtalya'ya karşı sadece savunmayı düşünmenin doğru olacağına inanmıyorum. Çünkü Türkiye'nin oyuncu kalitesi buna mecbur değil. Fransa maçında takımın savunma disiplinini ve mücadele gücünü gördük. Şimdi bunun üzerine hücum cesaretini eklemek gerekiyor."
"ATMOSFER BÜYÜK GÜÇ"
"Bir başka önemli nokta orta saha. İtalya merkezde teknik kapasitesi yüksek oyuncularla oynuyor. Burada ikili mücadeleleri kazanmak, ikinci topları toplamak ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engellemek gerekiyor. İtalya'yı kendi kalesine doğru koşturduğunuzda ise aynı rahatlığı gösteremiyor. Bursa'daki atmosferin de Türkiye için büyük avantaj olacağını düşünüyorum. Maçın başlangıcında tribünün enerjisini sahaya taşıyıp rakibe baskıyı hissettirmek gerekiyor. İtalya'ya saygı duymak başka, onlardan çekinmek başka. Türkiye kendi kalitesine inanır, önde baskıyı doğru zamanlarda yapar ve kazandığı toplarla hızlı çıkarsa bu maçta istediği sonucu alabilecek güce sahip."