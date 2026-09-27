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Hollanda'dan Sırbistan'a karşı zafer!

UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'nin ikinci haftasında Hollanda, deplasmanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. Hollanda, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Eylül 2026 21:01 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2026 21:27
Fotoğraf: Imago
Hollanda'dan Sırbistan'a karşı zafer!
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UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'de Sırbistan ile Hollanda karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf, rakibini 2-1 mağlup eden Hollanda oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MEERDINK'TEN 2 GOL

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan ve 69. dakikada Mexx Meerdink kaydetti. Sırbistan'ın 46. dakikada Luka Jovic ile bulduğu gol ise mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla Hollanda puanını 4'e yükseltirken, ikinci maçında ikinci yenilgisini alan Sırbistan puanla tanışamadı.

SIRADAKİ RAKİPLER BELLİ

Hollanda, UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'deki üçüncü maçında 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak. Sırbistan ise aynı gün ve aynı saatte Almanya'ya konuk olacak.

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