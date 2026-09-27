Bugün
19:00
Avusturya
Kosova
Bugün
21:45
İsrail
İrlanda
Bugün
19:00
Danimarka
Galler
Bugün
19:00
Sırbistan
Hollanda
Bugün
21:45
Norveç
Portekiz
Bugün
21:45
Almanya
Yunanistan
Bugün
BİTTİ
Litvanya
1
Azerbaycan
1
Bugün
19:00
Cebelitarık
Andora

Trabzonspor'da yeni transferler gollere damga vurdu!

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 13 gol atan Trabzonspor'da yeni transferler 10 kez fileleri havalandırarak toplam gollerin yüzde 77'sine imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 17:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da yeni transferler gollere damga vurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftalık bölümünde 13 gol atan Trabzonspor'da yeni transferler, skor tabelasını 10 kez takımları lehine değiştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili takımda Mısırlı yıldız Muhammed Salah, ilk 6 haftada 7 golle en golcü oyuncu oldu. Ligde gol krallığı yarışında Amed Sportif Faaliyetler'den Gift Orban ile ilk sırada yer alan Salah, takımında en fazla gol katkısı sağlayan isim olarak öne çıktı.

Muhammed Salah'ın ardından yeni transferlerden Noah Saviolo 2 gol, Franculino Dju ise 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Gollerin yüzde 77'sini attılar

Yeni transferler, Trabzonspor'un gollerinin yüzde 77'sini kaydetti.

Bordo-mavili takımın kadrosuna bu sezon kattığı oyuncular 6 maçın 5'inde gol atarken bu karşılaşmalarda Karadeniz ekibi hanesine 10 puan yazdırdı.

Onuachu'dan 2 gol

Trabzonspor'da geçen sezon, 22 golle gol krallığı yarışını, Başakşehir'den Eldor Shomurodov ile ilk sırada tamamlayan Onuachu, 2 gol attı.

Kariyerinin en skorer dönemini geçen sezon 11 golle yaşayan Muçi ise ilk 6 haftada 1 gol kaydetti.

Geçen yıldan devam eden oyuncular 6 haftalık periyotta 3 kez skoru değiştirerek gollerin yüzde 23'üne katkı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.