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Fenerbahçeli yıldıza Süper Lig'den sürpriz talip

Kocaelispor'un devre arasında Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki sağ beki Ognjen Mimovic'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 11:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçeli yıldıza Süper Lig'den sürpriz talip
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KOCAELİSPOR DEVREDE

Habere göre Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yoluna devam eden Kocaelispor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için Mimovic'i kiralık olarak transfer etmek istiyor.

Yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör Selçuk İnan'ın da bu transferi özellikle talep ettiği belirtildi.

KİRALIK FORMÜLÜ

Kocaelispor'un kanat savunmasında tempo ve hücum katkısı sağlayabilecek bir oyuncu aradığı, Mimovic'in de bu profile uygun görüldüğü ifade edildi.

Tarafların anlaşması halinde transferin kiralık formülle gerçekleşmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'nin ise 22 yaşındaki futbolcunun düzenli forma şansı bulması adına Kocaelispor seçeneğine sıcak baktığı öne sürüldü.

MIMOVIC'İN FENERBAHÇE SERÜVENİ

Ognjen Mimovic, 2025 kış transfer döneminde Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Sarı-lacivertli formayla henüz resmi bir karşılaşmaya çıkmayan genç savunmacı, daha sonra Zenit ve Pafos'ta kiralık olarak forma giydi.

Mimovic'in transferiyle ilgili önümüzdeki süreçte gelişmeler yaşanabileceği belirtildi.

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