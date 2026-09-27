Fenerbahçeli yıldıza Süper Lig'den sürpriz talip

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına ilişkin gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki Sırp sağ beki Ognjen Mimovic'e Süper Lig'den talip çıktığı öne sürüldü.
KOCAELİSPOR DEVREDE
Habere göre Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yoluna devam eden Kocaelispor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için Mimovic'i kiralık olarak transfer etmek istiyor.
Yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör Selçuk İnan'ın da bu transferi özellikle talep ettiği belirtildi.
KİRALIK FORMÜLÜ
Kocaelispor'un kanat savunmasında tempo ve hücum katkısı sağlayabilecek bir oyuncu aradığı, Mimovic'in de bu profile uygun görüldüğü ifade edildi.
Tarafların anlaşması halinde transferin kiralık formülle gerçekleşmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE SICAK BAKIYOR
Fenerbahçe'nin ise 22 yaşındaki futbolcunun düzenli forma şansı bulması adına Kocaelispor seçeneğine sıcak baktığı öne sürüldü.
MIMOVIC'İN FENERBAHÇE SERÜVENİ
Ognjen Mimovic, 2025 kış transfer döneminde Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Sarı-lacivertli formayla henüz resmi bir karşılaşmaya çıkmayan genç savunmacı, daha sonra Zenit ve Pafos'ta kiralık olarak forma giydi.
Mimovic'in transferiyle ilgili önümüzdeki süreçte gelişmeler yaşanabileceği belirtildi.
KOCAELİSPOR DEVREDE
Habere göre Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yoluna devam eden Kocaelispor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için Mimovic'i kiralık olarak transfer etmek istiyor.
Yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör Selçuk İnan'ın da bu transferi özellikle talep ettiği belirtildi.
KİRALIK FORMÜLÜ
Kocaelispor'un kanat savunmasında tempo ve hücum katkısı sağlayabilecek bir oyuncu aradığı, Mimovic'in de bu profile uygun görüldüğü ifade edildi.
Tarafların anlaşması halinde transferin kiralık formülle gerçekleşmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE SICAK BAKIYOR
Fenerbahçe'nin ise 22 yaşındaki futbolcunun düzenli forma şansı bulması adına Kocaelispor seçeneğine sıcak baktığı öne sürüldü.
MIMOVIC'İN FENERBAHÇE SERÜVENİ
Ognjen Mimovic, 2025 kış transfer döneminde Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Sarı-lacivertli formayla henüz resmi bir karşılaşmaya çıkmayan genç savunmacı, daha sonra Zenit ve Pafos'ta kiralık olarak forma giydi.
Mimovic'in transferiyle ilgili önümüzdeki süreçte gelişmeler yaşanabileceği belirtildi.