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İspanya'dan İngiltere'ye müthiş geri dönüş!

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un ilk haftasında deplasmanda İngiltere'yi 3-2 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Eylï¿½l 2026 23:41 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylï¿½l 2026 23:46
İspanya'dan İngiltere'ye müthiş geri dönüş!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un ilk haftasında İngiltere ile İspanya karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gol düellosuna sahne olan mücadelede İspanya, İngiltere'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek Uluslar Ligi'ne 3 puanla başladı.

YAMAL PERDEYİ AÇTI

İspanya, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İNGİLTERE 4 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

İngiltere, 36. dakikada beraberliği yakaladı. Jude Bellingham'ın uzun pasında topla buluşan Anthony Gordon, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Ev sahibi ekip, 40. dakikada Harry Kane'in kafa golüyle 2-1 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı.

KANE PENALTIYI KAÇIRDI

İkinci yarının 50. dakikasında Jude Bellingham ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Davide Massa, VAR incelemesinin ardından 52. dakikada İngiltere lehine penaltı kararı verdi.

Topun başına geçen Harry Kane'in vuruşu üst direkten döndü ve İngiltere farkı ikiye çıkarma fırsatını değerlendiremedi.

BAENA EŞİTLİĞİ GETİRDİ

İspanya, 60. dakikada yeniden eşitliği sağladı. Dani Olmo'nun pasında ceza sahası çizgisi civarında topla buluşan Alex Baena, yaptığı sert vuruşla skoru 2-2'ye getirdi.

OYARZABAL GERİ DÖNÜŞÜ TAMAMLADI

İspanya, 74. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle yeniden öne geçti. Oyarzabal, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla kaleci James Trafford'u mağlup ederek skoru 3-2 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İspanya, İngiltere'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

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