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Genç milli kick boksçular Dünya Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazandı

Milli kick boksçular, İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 19:13
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Genç milli kick boksçular Dünya Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazandı
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Milli kick boksçular, İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Jesolo kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, K1 branşında Hasan Gök +91 kiloda, Yiğit Şişman ise 57 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Full contact branşında Yusuf Samed Kirişli +91 kiloda, Sude Kaygusuz 52 kiloda, Ezel Nur Karalar da 56 kiloda altın madalya elde etti.

Türkiye'nin 6 branşta 101 sporcuyla mücadele ettiği organizasyon, yarın sona erecek.

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