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Berfu Cengiz Ankara Açık'ta finale yükseldi

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda tekler finalistleri belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 19:23
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Berfu Cengiz Ankara Açık'ta finale yükseldi
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Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda tekler finalinin adı belli oldu. Berfu Cengiz ile Sırp tenisçi Teodora Kostovic, yarı final karşılaşmalarını kazanarak final bileti aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KOSTOVIC SET VERMEDEN FİNALDE

Topspin Tennis Academy Bilkent'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Teodora Kostovic ile Rus tenisçi Polina Iatcenko karşı karşıya geldi.

Kostovic, rakibini 7-5 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

BERFU CENGİZ'DEN NET GALİBİYET

Diğer yarı final karşılaşmasında Berfu Cengiz ile Deniz Dilek mücadele etti.

Berfu Cengiz, 6-1 ve 6-1'lik setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde Berfu Cengiz ile Teodora Kostovic karşı karşıya gelecek.

Final mücadelesi 27 Eylül Pazar günü saat 15.00'te oynanacak.

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