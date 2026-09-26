Tarık Biberovic'ten NBA itirafı: 'Herkes buraya gelmemi söyledi'

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den ayrılarak NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile anlaşan milli basketbolcu Tarık Biberovic, takımın medya gününde açıklamalarda bulundu.
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Dallas Mavericks, Tarık Biberovic'in NBA haklarını 1 Temmuz'da Memphis Grizzlies ile yaptığı takas sonucunda devraldı. Milli basketbolcu, Dallas ile anlaşma sürecinde Mike Schmitz ve Masai Ujiri ile görüştüğünü belirtti.
Biberovic, "Mike Schmitz'i çok genç yaşlarımdan beri tanıyorum çünkü kendisi oyuncu gözlemleme konusunda en iyilerden biri. Avrupalı oyuncular hakkında her şeyi biliyor. Bu yüzden bu bizim için bir tür konfor alanıydı. Mavericks benim haklarımı aldığında Masai Ujiri ve Mike Schmitz ile konuştum; tamamen aynı fikirdeydik. Hayalim her zaman NBA'e gelmek ve Dallas Mavericks organizasyonunda yer almaktı. Onlar öne çıktılar, bana bu şansı verdiler ve burada olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
OYUN TARZI
NBA'deki oyun yapısının kendi tarzına uygun olduğunu belirten Biberovic, şutör kimliğini ön plana çıkarmak istediğini söyledi.
Milli basketbolcu, "Söyledikleri gibi, ben keskin bir şutörüm. Umarım bu sezon bunların hepsini net bir şekilde görecekler. Oradakiyle aynı şekilde, hatta daha bile iyi yansıyacağına inanıyorum. Zaten bir aydır buradayım ve şu ana kadar gördüğüm kadarıyla, buradaki oyun tarzı ve oyunun hızı benim tercih ettiğim, sevdiğim bir yapıya sahip. Buradaki teknik ekibin, benden önce burada olan ve burada oynamış oyuncuların harika tavsiyeleriyle adaptasyonumun çok iyi olacağını düşünüyorum ve buna inanıyorum." dedi.
"HERKES NBA'E GİTMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"
Biberovic, NBA'e gitme kararında daha önce NBA'de forma giymiş ve halen EuroLeague'de oynayan oyuncuların tavsiyelerinin önemli olduğunu ifade etti.
"Buraya gelmeden önce, geçtiğimiz sezon boyunca, daha önce NBA'de oynamış ve şu an EuroLeague'de oynayan oyuncuların hepsi bana NBA'e gitmem gerektiğini söylüyordu. Çünkü bu lig temel olarak benim gibi şut atabilen, alanı açabilen ve savunma yapabilen oyuncular için yaratılmış durumda. Enerji, coşku… tüm bunlar bu lige tam olarak yansıtılabilecek şeyler. Onların benimle bu şekilde konuşması çok hoşuma gitti çünkü bu adımı atmak için kendimi daha güçlü ve doğru yönlendirilmiş hissettim."
ABD'YE ALIŞMA SÜRECİ
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk ayını değerlendiren Biberovic, yeni kültüre ve yaşam tarzına alışmaya çalıştığını söyledi.
Milli basketbolcu "Benim için tamamen farklı bir deneyim. Kültürler arasında büyük farklar olduğuna inanıyorum. Amerika her konuda çok pratik. Hala buna alışmaya çalışıyorum, zaten bu buradaki ilk ayımdı. Bazı yerleri gezdim; restoranları ve yemekleri seviyorum. İnsanlar çok misafirperver ve sıcakkanlı. Şehrin kendisi de çok enerjik. Aslında en çok sevdiğim şeylerden biri sporu her branşıyla sevmeleri ve önemsemeleri. O yüzden şu ana kadar her şey çok güzeldi, umarım bundan sonra daha da iyi olur." ifadelerini kullandı.
"AVRUPALI ÇOCUKLAR OLARAK KATACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR"
EuroLeague deneyiminin NBA'e geçişte kendisine ve diğer Avrupalı oyunculara katkı sağlayacağını belirten Biberovic, takım arkadaşlarıyla birlikte farklı bir basketbol kültürünü Dallas'a taşıyabileceklerini söyledi.
Biberovic, "Hatırladığım kadarıyla Sergio (De Larrea) sadece EuroLeague'de oynadı. Zach (Risacher) draft edildi, ilk seçimdi. Santi (Aldama) kariyerinin başından beri NBA'deydi. Tobi (Lawal) lige yeni geldi, sanırım bu onun da ilk yılı. Sergio ve kendim için şunu söyleyebilirim; biz EuroLeague'de oynadık. O bir yıl oynadı, ben 8 yıl oynadım. Bu farklı türde bir basketbol. Çok genç yaşlarımızdan beri, ben 14-15 yaşımda profesyonel olduğumdan beri hep bizden yaşça büyük adamlarla oynadık. Bu durum bize birbirimizi umursamayı, topu paylaşmayı, basketbolun sistemini anlamayı ve birbirimiz için orada olmayı öğretti. Tüm bunların bir organizasyona, bir takımın aynı vizyonda buluşmasına yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Hangi işi yaparsak yapalım, olaylara farklı perspektiflerden bakabilmek grup olarak daha iyi bir sonuç elde etmeyi sağlar. 'Avrupalı çocuklar' olarak takıma katabileceğimiz şeylerin bunlar olduğuna inanıyorum." dedi.
2023 NBA Draftı'nda seçilen Biberovic, NBA kariyerine Dallas Mavericks formasıyla başlamaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MAVERICKS İLE ANLAŞMA SÜRECİ
Dallas Mavericks, Tarık Biberovic'in NBA haklarını 1 Temmuz'da Memphis Grizzlies ile yaptığı takas sonucunda devraldı. Milli basketbolcu, Dallas ile anlaşma sürecinde Mike Schmitz ve Masai Ujiri ile görüştüğünü belirtti.
Biberovic, "Mike Schmitz'i çok genç yaşlarımdan beri tanıyorum çünkü kendisi oyuncu gözlemleme konusunda en iyilerden biri. Avrupalı oyuncular hakkında her şeyi biliyor. Bu yüzden bu bizim için bir tür konfor alanıydı. Mavericks benim haklarımı aldığında Masai Ujiri ve Mike Schmitz ile konuştum; tamamen aynı fikirdeydik. Hayalim her zaman NBA'e gelmek ve Dallas Mavericks organizasyonunda yer almaktı. Onlar öne çıktılar, bana bu şansı verdiler ve burada olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
OYUN TARZI
NBA'deki oyun yapısının kendi tarzına uygun olduğunu belirten Biberovic, şutör kimliğini ön plana çıkarmak istediğini söyledi.
Milli basketbolcu, "Söyledikleri gibi, ben keskin bir şutörüm. Umarım bu sezon bunların hepsini net bir şekilde görecekler. Oradakiyle aynı şekilde, hatta daha bile iyi yansıyacağına inanıyorum. Zaten bir aydır buradayım ve şu ana kadar gördüğüm kadarıyla, buradaki oyun tarzı ve oyunun hızı benim tercih ettiğim, sevdiğim bir yapıya sahip. Buradaki teknik ekibin, benden önce burada olan ve burada oynamış oyuncuların harika tavsiyeleriyle adaptasyonumun çok iyi olacağını düşünüyorum ve buna inanıyorum." dedi.
"HERKES NBA'E GİTMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"
Biberovic, NBA'e gitme kararında daha önce NBA'de forma giymiş ve halen EuroLeague'de oynayan oyuncuların tavsiyelerinin önemli olduğunu ifade etti.
"Buraya gelmeden önce, geçtiğimiz sezon boyunca, daha önce NBA'de oynamış ve şu an EuroLeague'de oynayan oyuncuların hepsi bana NBA'e gitmem gerektiğini söylüyordu. Çünkü bu lig temel olarak benim gibi şut atabilen, alanı açabilen ve savunma yapabilen oyuncular için yaratılmış durumda. Enerji, coşku… tüm bunlar bu lige tam olarak yansıtılabilecek şeyler. Onların benimle bu şekilde konuşması çok hoşuma gitti çünkü bu adımı atmak için kendimi daha güçlü ve doğru yönlendirilmiş hissettim."
ABD'YE ALIŞMA SÜRECİ
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk ayını değerlendiren Biberovic, yeni kültüre ve yaşam tarzına alışmaya çalıştığını söyledi.
Milli basketbolcu "Benim için tamamen farklı bir deneyim. Kültürler arasında büyük farklar olduğuna inanıyorum. Amerika her konuda çok pratik. Hala buna alışmaya çalışıyorum, zaten bu buradaki ilk ayımdı. Bazı yerleri gezdim; restoranları ve yemekleri seviyorum. İnsanlar çok misafirperver ve sıcakkanlı. Şehrin kendisi de çok enerjik. Aslında en çok sevdiğim şeylerden biri sporu her branşıyla sevmeleri ve önemsemeleri. O yüzden şu ana kadar her şey çok güzeldi, umarım bundan sonra daha da iyi olur." ifadelerini kullandı.
"AVRUPALI ÇOCUKLAR OLARAK KATACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR"
EuroLeague deneyiminin NBA'e geçişte kendisine ve diğer Avrupalı oyunculara katkı sağlayacağını belirten Biberovic, takım arkadaşlarıyla birlikte farklı bir basketbol kültürünü Dallas'a taşıyabileceklerini söyledi.
Biberovic, "Hatırladığım kadarıyla Sergio (De Larrea) sadece EuroLeague'de oynadı. Zach (Risacher) draft edildi, ilk seçimdi. Santi (Aldama) kariyerinin başından beri NBA'deydi. Tobi (Lawal) lige yeni geldi, sanırım bu onun da ilk yılı. Sergio ve kendim için şunu söyleyebilirim; biz EuroLeague'de oynadık. O bir yıl oynadı, ben 8 yıl oynadım. Bu farklı türde bir basketbol. Çok genç yaşlarımızdan beri, ben 14-15 yaşımda profesyonel olduğumdan beri hep bizden yaşça büyük adamlarla oynadık. Bu durum bize birbirimizi umursamayı, topu paylaşmayı, basketbolun sistemini anlamayı ve birbirimiz için orada olmayı öğretti. Tüm bunların bir organizasyona, bir takımın aynı vizyonda buluşmasına yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Hangi işi yaparsak yapalım, olaylara farklı perspektiflerden bakabilmek grup olarak daha iyi bir sonuç elde etmeyi sağlar. 'Avrupalı çocuklar' olarak takıma katabileceğimiz şeylerin bunlar olduğuna inanıyorum." dedi.