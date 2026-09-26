Bir dönem futbolcuydu, milli maçtaki görevi şaşkına çevirdi!

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede, geçmişte Kocaelispor forması giyen Barış Civelek bu kez farklı bir görevle sahada yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YILLARCA KOCAELİSPOR'UN FORMASINI GİYDİ
Kocaeli doğumlu olan Barış Civelek, futbol kariyerine Kocaelispor altyapısında başladı ve uzun yıllar boyunca yeşil-siyahlı formayı giydi.
Civelek, Kocaelispor'un zor dönemlerinde de takımda yer alarak kente futbolcu olarak hizmet verdi.
BU KEZ SAHA KENARINDA GÖREV YAPTI
Geçmişte sahada ter döken Civelek, Türkiye-Fransa maçında ise saha kenarında güvenlik görevlisi olarak görev yaptı.
Eski futbolcunun bu kez güvenlik görevlisi olarak sahada bulunması, karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede, geçmişte Kocaelispor forması giyen Barış Civelek bu kez farklı bir görevle sahada yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YILLARCA KOCAELİSPOR'UN FORMASINI GİYDİ
Kocaeli doğumlu olan Barış Civelek, futbol kariyerine Kocaelispor altyapısında başladı ve uzun yıllar boyunca yeşil-siyahlı formayı giydi.
Civelek, Kocaelispor'un zor dönemlerinde de takımda yer alarak kente futbolcu olarak hizmet verdi.
BU KEZ SAHA KENARINDA GÖREV YAPTI
Geçmişte sahada ter döken Civelek, Türkiye-Fransa maçında ise saha kenarında güvenlik görevlisi olarak görev yaptı.
Eski futbolcunun bu kez güvenlik görevlisi olarak sahada bulunması, karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.