CANLI
13'
Slovenya
0
İskoçya
0
Bugün
21:45
Kuzey Makedonya
İsviçre
Bugün
21:45
Çekya
Hırvatistan
Bugün
21:45
İngiltere
İspanya
Bugün
19:00
San Marino
Finlandiya
Bugün
19:00
Faroe Adaları
Kazakistan
Bugün
19:00
Bulgaristan
Lüksemburg
Bugün
19:00
İzlanda
Estonya
Bugün
21:45
Arnavutluk
Beyaz Rusya
Bugün
21:45
Slovakya
Moldova
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
CANLI
Ertelendi
Bradford City
0
Barnsley
0
Bugün
17:00
Cambridge United
AFC Wimbledon
CANLI
Ertelendi
Milton Keynes Dons
0
Bromley
0
CANLI
Ertelendi
Mansfield Town
0
Leyton Orient
0
CANLI
Ertelendi
Notts County
0
Blackpool
0
Bugün
17:00
Plymouth Argyle
Burton Albion
CANLI
Ertelendi
Stevenage
0
Sheffield Wednesday
0
Bugün
17:00
Stockport County
Peterborough
Bugün
17:00
Wycombe Wanderers
Reading

Bir dönem futbolcuydu, milli maçtaki görevi şaşkına çevirdi!

Kocaelispor altyapısından yetişen Barış Çivelek, Türkiye-Fransa maçında bu kez güvenlik görevlisi olarak görev yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 14:26 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2026 14:29
Haber: Sözcü
Bir dönem futbolcuydu, milli maçtaki görevi şaşkına çevirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede, geçmişte Kocaelispor forması giyen Barış Civelek bu kez farklı bir görevle sahada yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YILLARCA KOCAELİSPOR'UN FORMASINI GİYDİ

Kocaeli doğumlu olan Barış Civelek, futbol kariyerine Kocaelispor altyapısında başladı ve uzun yıllar boyunca yeşil-siyahlı formayı giydi.

Civelek, Kocaelispor'un zor dönemlerinde de takımda yer alarak kente futbolcu olarak hizmet verdi.

BU KEZ SAHA KENARINDA GÖREV YAPTI

Geçmişte sahada ter döken Civelek, Türkiye-Fransa maçında ise saha kenarında güvenlik görevlisi olarak görev yaptı.

Eski futbolcunun bu kez güvenlik görevlisi olarak sahada bulunması, karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.