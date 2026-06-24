Altın ve Gümüş Neden Düşüyor? Değerli Metallerde Son Durum

Uzmanlara göre değerli metallerdeki düşüşün arkasında küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının politikaları ve yatırımcıların risk iştahındaki değişimler bulunuyor.

Doların güçlenmesi altını neden etkiliyor?

Altın ve gümüş fiyatları genellikle dolar endeksiyle ters yönlü hareket ediyor. Doların uluslararası piyasalarda değer kazanması, yatırımcıların altın ve gümüşe olan talebini azaltabiliyor.

Bu durum, ons altın ve ons gümüş fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturabiliyor.

Faiz beklentileri fiyatları etkiliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz politikaları, değerli metaller üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Yüksek faiz beklentileri:

Altına olan talebi azaltabiliyor,

Güvenli liman alımlarını yavaşlatabiliyor,

Tahvil ve dolar gibi araçları daha cazip hale getirebiliyor.

Bu nedenle faiz beklentilerindeki değişimler altın ve gümüş fiyatlarında düşüşe neden olabiliyor.

Jeopolitik risklerde azalma etkili mi?

Altın ve gümüş, küresel belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülüyor. Jeopolitik gerilimlerin azalması veya piyasalardaki risk algısının düşmesi halinde yatırımcıların güvenli liman talebi zayıflayabiliyor.

Bu da değerli metallerde satış baskısı oluşturabiliyor.

Gümüş neden altından daha fazla düşebiliyor?

Gümüş, hem değerli metal hem de sanayi metali özelliği taşıyor. Bu nedenle ekonomik büyümeye ilişkin beklentiler, sanayi üretimi ve teknolojik sektörlerdeki gelişmeler gümüş fiyatlarını doğrudan etkileyebiliyor.

Piyasalardaki dalgalanmalarda gümüşün altına göre daha sert hareketler göstermesi sık görülen bir durum olarak değerlendiriliyor.

Altın ve gümüş yeniden yükselebilir mi?

Uzmanlar, değerli metallerin yönünün;

Merkez bankası kararlarına,

Enflasyon verilerine,

Dolar endeksine,

Jeopolitik gelişmelere

bağlı olarak değişebileceğini belirtiyor.

Bu nedenle fiyatların gelecekteki seyri ekonomik veriler doğrultusunda şekillenecek.

Sonuç: Altın ve Gümüş Neden Düşüyor?

Altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşte güçlü dolar, faiz beklentileri, küresel risk algısındaki değişim ve yatırımcı tercihlerindeki dönüşüm etkili oluyor. Değerli metallerin yönü önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik veriler ve merkez bankalarının politikalarına bağlı olarak şekillenecek.