Ağır Hasarlı Araç Satışı Yasak mı? Ağır Hasar Kayıtlı Araçlar Satılabilir mi?

Mevcut mevzuata göre ağır hasarlı veya pert kayıtlı araçların satışı tamamen yasak değildir. Ancak satış işlemlerinin yasal prosedürlere uygun şekilde yapılması gerekiyor.

Ağır hasarlı araç satılabilir mi?

Evet, ağır hasar kaydı bulunan araçlar alınıp satılabiliyor. Ancak aracın geçmiş hasar durumu ve kayıtları alıcıdan gizlenemez.

Araç satın alacak kişilerin:

Tramer kaydını sorgulaması,

Ekspertiz raporu alması,

Araç geçmişini incelemesi,

Hasar durumunu öğrenmesi

öneriliyor.

Ağır hasarlı araç ne demek?

Ağır hasarlı araç, meydana gelen kaza sonrasında onarım maliyetinin yüksek olması nedeniyle sigorta şirketleri tarafından bu şekilde kayda geçirilen araçları ifade ediyor.

Bu araçlar gerekli onarımların ardından yeniden trafiğe çıkabiliyor. Ancak araç kayıtlarında ağır hasar bilgisi yer almaya devam edebiliyor.

Ağır hasarlı araç almanın riskleri nelerdir?

Uzmanlar, ağır hasar kayıtlı araç satın alırken dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Olası riskler arasında:

Güvenlik sorunları,

Şasi ve gövde hasarları,

Düşük ikinci el değeri,

İleride oluşabilecek teknik problemler

yer alabiliyor.

Bu nedenle satın alma öncesinde detaylı ekspertiz yaptırılması tavsiye ediliyor.

Ağır hasarlı araç satarken nelere dikkat edilmeli?

Araç satışı sırasında hasar geçmişinin doğru şekilde beyan edilmesi önem taşıyor. Hasar kaydının gizlenmesi halinde alıcı ile satıcı arasında hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkabiliyor.

Bu nedenle satış öncesinde tüm bilgilerin şeffaf şekilde paylaşılması gerekiyor.

Sonuç: Ağır Hasarlı Araç Satışı Yasak mı?

Hayır, ağır hasarlı veya ağır hasar kayıtlı araçların satışı yasak değildir. Ancak satış işlemlerinin yasal kurallara uygun yapılması ve aracın hasar geçmişinin alıcıya eksiksiz şekilde bildirilmesi gerekiyor.