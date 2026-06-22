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Galatasaray'da Thuram şimdilik rafa kalktı!

Galatasaray, Juventus forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Khephren Thuram'ın transferini şimdilik rafa kaldırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 10:46
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Thuram şimdilik rafa kalktı!
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Juventus forması giyen Khephren Thuram, Galatasaray'da orta saha için öncelik verilen yıldızların başında geliyordu. 25 yaşındaki oyuncunun menajeriyle kurulan temaslarda mesafe katedilemedi. Sebebi ise oyuncunun kariyerine İtalya'da devam etmek istemesi.

RAFA KALDIRILDI

İtalya'nın yanı sıra Thuram'ın bir değer hedefi de Premier Lig. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozuna ve ciddi teklifine rağmen soğuk tavrını sürdüren oyuncunun transferi şimdilik rafa kalkmış durumda.

Öte yandan Çizme basını, Juve'nin bonservis olarak 50 milyon Euro'dan kapıyı açtığını yazmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.  

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