Galatasaray'da Thuram şimdilik rafa kalktı!

Galatasaray, Juventus'tan Khephren Thuram transferinde beklemeye geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MESAFE ALINAMADI!
Juventus forması giyen Khephren Thuram, Galatasaray'da orta saha için öncelik verilen yıldızların başında geliyordu. 25 yaşındaki oyuncunun menajeriyle kurulan temaslarda mesafe katedilemedi. Sebebi ise oyuncunun kariyerine İtalya'da devam etmek istemesi.
RAFA KALDIRILDI
İtalya'nın yanı sıra Thuram'ın bir değer hedefi de Premier Lig. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozuna ve ciddi teklifine rağmen soğuk tavrını sürdüren oyuncunun transferi şimdilik rafa kalkmış durumda.
Öte yandan Çizme basını, Juve'nin bonservis olarak 50 milyon Euro'dan kapıyı açtığını yazmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Juventus'ta geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.
Juventus forması giyen Khephren Thuram, Galatasaray'da orta saha için öncelik verilen yıldızların başında geliyordu. 25 yaşındaki oyuncunun menajeriyle kurulan temaslarda mesafe katedilemedi. Sebebi ise oyuncunun kariyerine İtalya'da devam etmek istemesi.
RAFA KALDIRILDI
İtalya'nın yanı sıra Thuram'ın bir değer hedefi de Premier Lig. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozuna ve ciddi teklifine rağmen soğuk tavrını sürdüren oyuncunun transferi şimdilik rafa kalkmış durumda.
Öte yandan Çizme basını, Juve'nin bonservis olarak 50 milyon Euro'dan kapıyı açtığını yazmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Juventus'ta geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.