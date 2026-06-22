22 Haziran
Arjantin-Avusturya
20:00
23 Haziran
Fransa-Irak
00:00
23 Haziran
Norveç-Senegal
03:00
23 Haziran
Ürdün-Cezayir
06:00
22 Haziran
Shelbourne-Bohemian FC
21:45
22 Haziran
Shamrock -Derry City
22:00
22 Haziran
AIK-Kalmar FF
16:00
23 Haziran
Ponte Preta-Novorizontino
02:00
22 Haziran
Varbergs BoIS FC-Landskrona BoIS
20:00
22 Haziran
Oerebro-Sandvikens IF
20:05

100. Gazi Koşusu'nda koşacak atlar belli oldu!

Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Türk yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen tarihi yarış 28 Haziran'da saat 17.15'te başlayacak. Yarış öncesinde yedek kayıt listesi de netleşti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 10:52 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 11:25
Haber: Sporx.com
100. Gazi Koşusu'nda koşacak atlar belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Türk atçılığının en büyük sahnesi olan 100. Gazi Koşusu öncesinde kayıt sürecinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Yarış için asil kayıt yaptıran safkanların ardından yedek sıralaması da netlik kazandı. Jokey deklareleri Cuma günü kesinleşecek.

Açıklanan listeye göre Super Tomo (23), Falconnidae (24), Shadow Soldier (25), Rand Al Thor (26) ve Bizon (27) yedek kayıtlı safkanlar arasında yer aldı. Yarış gününe kadar asil listedeki taylardan herhangi birinin koşudan çıkması halinde, yedek listedeki isimler sıralamaya göre start alma hakkı elde edecek.

Bu yıl ayrı bir anlam taşıyan Gazi Koşusu, Cumhuriyet tarihinin en köklü spor organizasyonlarından birinin 100. yılına sahne olacak. 1927 yılından bu yana düzenlenen yarış, Türk yarışçılığının zirvesi olarak kabul ediliyor.

100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, nerede?
 

Türk yarışçılığının derbisi olarak görülen 100. Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Yarışın startının saat 17.15'te verilmesi planlanıyor. 3 yaşlı İngiliz taylarının mücadele edeceği koşu, geleneksel olarak 2400 metre çim pistte koşulacak.

100. Gazi Koşusu ödülü ne kadar?

yıl nedeniyle organizasyonda rekor seviyede bir ödül havuzu oluşturuldu. Yarışın resmi birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlenirken, 100. yıl anısına kazanan safkanın sahibine ayrıca 50 milyon TL özel ödül verilecek. Böylece yalnızca birincilik için ödenecek toplam tutar 100 milyon TL seviyesine ulaşacak.

Bu rakam, Gazi Koşusu tarihindeki en yüksek ödül seviyelerinden biri olarak dikkat çekiyor ve yarışa olan ilgiyi daha da artırıyor.

Gözler kesinleşecek start listesinde

Asil kayıtlı tayların son durumları ve jokey tercihleri önümüzdeki günlerde netleşecek. Yarışseverler bir yandan favorileri değerlendirirken, diğer yandan yedek listedeki beş safkanın start alma ihtimalini yakından takip ediyor.

* 1. AIMUS LIBERATUS
* 2. ALMIGHTY ESPRIT
* 3. ANSHBA
* 4. BALLAD KING
* 5. BAY NALCAKAN
* 6. BRANDO
* 7. ERSELE BEYI
* 8. GOLDRAKHAN
* 9. JAZZ RUNNER
* 10. JOYFUL FOREVER
* 11. KRALIN DANSI
* 12. MANDRAKE
* 13. MASSIMO SUPREMO
* 14. METAL HEART
* 15. MUCHO BUENO
* 16. RABOVO
* 17. SILENT TREATMENT
* 18. THE REAL ONE
* 19. UPAMECANO
* 20. WHIZBANG
* 21. JAEHAERA
* 22. NEURO MATH

* 23. SUPER TOMO
* 24. FALCONNIDAE
* 25. SHADOW SOLDIER
* 26. RAND AL THOR
* 27. BIZON

100. yılında koşulacak Gazi Koşusu, yalnızca büyük ödülüyle değil, taşıdığı tarihi değer ve prestijiyle de Türk sporunun en önemli organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor.
 
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.