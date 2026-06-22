100. Gazi Koşusu'nda koşacak atlar belli oldu!

Türk atçılığının en büyük sahnesi olan 100. Gazi Koşusu öncesinde kayıt sürecinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Yarış için asil kayıt yaptıran safkanların ardından yedek sıralaması da netlik kazandı. Jokey deklareleri Cuma günü kesinleşecek.



Açıklanan listeye göre Super Tomo (23), Falconnidae (24), Shadow Soldier (25), Rand Al Thor (26) ve Bizon (27) yedek kayıtlı safkanlar arasında yer aldı. Yarış gününe kadar asil listedeki taylardan herhangi birinin koşudan çıkması halinde, yedek listedeki isimler sıralamaya göre start alma hakkı elde edecek.



Bu yıl ayrı bir anlam taşıyan Gazi Koşusu, Cumhuriyet tarihinin en köklü spor organizasyonlarından birinin 100. yılına sahne olacak. 1927 yılından bu yana düzenlenen yarış, Türk yarışçılığının zirvesi olarak kabul ediliyor.



100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, nerede?



Türk yarışçılığının derbisi olarak görülen 100. Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Yarışın startının saat 17.15'te verilmesi planlanıyor. 3 yaşlı İngiliz taylarının mücadele edeceği koşu, geleneksel olarak 2400 metre çim pistte koşulacak.



100. Gazi Koşusu ödülü ne kadar?



yıl nedeniyle organizasyonda rekor seviyede bir ödül havuzu oluşturuldu. Yarışın resmi birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlenirken, 100. yıl anısına kazanan safkanın sahibine ayrıca 50 milyon TL özel ödül verilecek. Böylece yalnızca birincilik için ödenecek toplam tutar 100 milyon TL seviyesine ulaşacak.



Bu rakam, Gazi Koşusu tarihindeki en yüksek ödül seviyelerinden biri olarak dikkat çekiyor ve yarışa olan ilgiyi daha da artırıyor.



Gözler kesinleşecek start listesinde