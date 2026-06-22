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Roland Sallai için kalsın raporu

Galatasaray, özellikle İngiltere'den talipleri olan Roland Sallai ile yeni sezonda da yola devam etmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 09:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Roland Sallai için kalsın raporu
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Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai'nin yeni sezonda da takımda kalması planlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KALSIN RAPORU

Teknik direktör Okan Buruk'un takımda kalması yönünde rapor sunduğu başarılı futbolcu için İngiliz ekiplerinin ilgisi bulunuyor. Ancak yönetim satmayı düşünmüyor ve ancak astronomik teklifleri değerlendirmeye alacak.

GELECEĞİ İÇİN MESAJ

Roland Sallai, şampiyonluk sonrası verdiği röportajda, "Açık konuşacağım. Burayı çok seviyorum. Galatasaray'da kalmak istiyorum. Evet benimle ilgilenen kulüpler olduğunu duydum. Ama burada daha çok kazanacağım kupalar var." demişti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.  

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