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Arsenal'den Morgan Rogers için 100 milyon euro

Arsenal, Aston Villa forması giyen 23 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusu Morgan Rogers için 100 milyon euro'yu gözden çıkardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 18:40 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 10:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal'den Morgan Rogers için 100 milyon euro
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İngiltere Premier Lig'de 22 yıllık hasretine son veren ve şampiyon olan Arsenal, transferde önemli bir ismi gözüne kestirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ARTETA'NIN ÖNCELİĞİ

Arsenal, Aston Villa forması giyen Morgan Rogers ile ilgileniyor. 23 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusu, Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'nın öncelikli transfer hedefleri arasında yer alıyor.

100 MİLYON EURO TEKLİF HAZIRLIĞI

İngiliz basınında yer alan habere göre, Arsenal, Morgan Rogers için 100 milyon euro'yu gözden çıkardı ve Aston Villa'nın kapısını bu teklifle çalabilir.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen İngiliz oyuncu, Aston Villa'da geçen sezon 55 maçta 14 gol attı ve 12 asist yaptı.

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