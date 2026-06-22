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Roma'dan Greenwood için teklif hazırlığı

Roma, Mason Greenwood ile anlaşma sağlarken, Marsilya'ya toplam 55 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 13:24 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 13:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma'dan Greenwood için teklif hazırlığı
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma, transfer çalışmalarında rotasını Marsilya forması giyen Mason Greenwood'a çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Repubblica'da yer alan haberlere göre Roma, İngiliz yıldız ile yıllık 5 milyon Euro'dan başlayan ve kademeli olarak artacak maaş konusunda anlaşma sağladı.

Başkent ekibinin, transferi tamamlamak adına Marsilya'ya resmi teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

Roma'nın Fransız kulübüne 20 milyon Euro peşin ödeme içeren, toplam değeri 55 milyon Euro'ya ulaşan bir teklif yapacağı ifade edildi. Kalan bonservis bedelinin ise 2 ya da 3 yıl içerisinde taksitler halinde ödenmesi planlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya'da geçen sezon 45 maçta süre bulan Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.

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