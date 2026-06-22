Kocaelispor'da Jovanovic belirsizliği sürüyor

Kocaelispor'un deneyimli kalecisi Aleksandar Jovanovic'in yeni sezon öncesindeki durumu belirsizliğini koruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısının ilk maçı olan Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan ve ardından menisküs ameliyatı geçiren Sırp kaleci, yaklaşık 6 aydır sahalardan uzak durumda bulunuyor.
İLK KAMPA KATILMASI BEKLENMİYOR
Sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Aleksandar Jovanovic'in, Kocaelispor'un yeni sezon öncesi gerçekleştireceği ilk etap hazırlık kampına katılması beklenmiyor.
Uzun süredir takımla birlikte çalışmalara katılamayan deneyimli kalecinin geleceği, camia ve taraftarlar tarafından merak ediliyor.
JOVANOVIC KALMAK İSTİYOR
Alınan bilgilere göre Jovanovic'in önceliği Kocaelispor'da kalmak ve yeni sezonda yeniden formayı almak. Ancak yeşil-siyahlı teknik heyet ve yönetimin tercihi şu an için bu yönde görünmüyor. Oyuncunun uzun süreli dönüş süreci ve maç eksiği, yönetimin daha temkinli hareket etmesine neden oluyor.
SAĞLIK DURUMU TAKİP EDİLECEK
Geleceği henüz netleşmeyen Aleksandar Jovanovic için yönetim ve teknik heyetin ortak bir strateji belirlediği ifade edildi.
Deneyimli kalecinin kronik bir problem yaşayıp yaşamayacağı ve sahalara ne derece hazır dönebileceği, sağlık heyetinin raporları doğrultusunda yakından takip edilecek.
Kocaelispor kurmaylarının, kulübün mali yapısını korumak ve Süper Lig standartlarında bir kaleci rotasyonu oluşturmak istediği belirtildi. Jovanovic ile ilgili nihai kararın bu izleme sürecinin ardından verilmesi bekleniyor.
(Özgür Kocaeli)
İLK KAMPA KATILMASI BEKLENMİYOR
Sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Aleksandar Jovanovic'in, Kocaelispor'un yeni sezon öncesi gerçekleştireceği ilk etap hazırlık kampına katılması beklenmiyor.
Uzun süredir takımla birlikte çalışmalara katılamayan deneyimli kalecinin geleceği, camia ve taraftarlar tarafından merak ediliyor.
JOVANOVIC KALMAK İSTİYOR
Alınan bilgilere göre Jovanovic'in önceliği Kocaelispor'da kalmak ve yeni sezonda yeniden formayı almak. Ancak yeşil-siyahlı teknik heyet ve yönetimin tercihi şu an için bu yönde görünmüyor. Oyuncunun uzun süreli dönüş süreci ve maç eksiği, yönetimin daha temkinli hareket etmesine neden oluyor.
SAĞLIK DURUMU TAKİP EDİLECEK
Geleceği henüz netleşmeyen Aleksandar Jovanovic için yönetim ve teknik heyetin ortak bir strateji belirlediği ifade edildi.
Deneyimli kalecinin kronik bir problem yaşayıp yaşamayacağı ve sahalara ne derece hazır dönebileceği, sağlık heyetinin raporları doğrultusunda yakından takip edilecek.
Kocaelispor kurmaylarının, kulübün mali yapısını korumak ve Süper Lig standartlarında bir kaleci rotasyonu oluşturmak istediği belirtildi. Jovanovic ile ilgili nihai kararın bu izleme sürecinin ardından verilmesi bekleniyor.
(Özgür Kocaeli)