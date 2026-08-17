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Beşiktaş'a kötü haber: Kevin Danois

Auxerre forması giyen orta saha oyuncusu Kevin Danois, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakmıyor. 22 yaşındaki futbolcu ile Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City de ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 13:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a kötü haber: Kevin Danois
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Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Kevin Danois ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Auxerre forması giyen 22 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçti.

Beşiktaş'ın genç futbolcunun menajeri ile İstanbul'da görüşme yaptığı belirtildi.

Foot Mercato ise genç oyuncunun Beşiktaş'a transferine sıcak bakmadığını duyurdu.

HULL CITY DE DEVREDE

Öte yandan Kevin Danois ile Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City de ilgileniyor.

İngiliz ekibi, Everton'dan orta saha oyuncusu Tim Iroegbunam'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyordu ancak 23 yaşındaki oyuncu sakatlandı ve bir süre sahalardan uzak kalacak.

Hull City, bu gelişme sonrası orta saha transferi için alternatiflere yöneldi ve Kevin Danois'e rotasını kırdı.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Sergej Jakirovic, "Tim Iroegbunam sakatlandı ve bu durum Everton, bizim ve oyuncu için çok büyük bir darbe. Belki de başka bir oyuncu almaya çalışacağız." dedi.

Jakirovic, "Benim tercihim Kevin Danois ve eğer mümkünse onu kadromuza katmak iyi olur ancak bu kolay değil. Auxerre, onu satmak istemiyor. Onlar için değerli bir oyuncu. Transfer listemiz var ve bunun üzerinde çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Danois'in, kulübü Auxerre ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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