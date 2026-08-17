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Trabzonspor'da Salah fırtınası

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Muhammed Salah'a Ferençvaroş maçında ilk 11'de şans verebilir.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 09:57
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Salah fırtınası
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6 Ağustos'ta Trabzonspor'daki ilk antrenmanına çıkmasına rağmen kısa sürede ciddi açık kapatan ve fiziksel anlamda da iyi gözüken Muhammed Salah, Kasımpaşa mücadelesinde siftah yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligin ilk maçında ayağının tozuyla sahaya çıkan Salah, 58. dakikada oyuna girdi. Uzatmalarla birlikte görev aldığı 37 dakikalık bölümde 2 kez gole yaklaştı, önemli fırsatlar hazırladı, topu ayağına her aldığında da rakip savunmacıları eksiltti.

Trabzonspor serüvenine çok iyi başlayan dünyaca ünlü yıldız, hazır görüntüsüyle herkesi memnun etti.

Salah perşembe günkü Ferencvaros mücadelesinde 11'de olabilir. Fatih hoca, hafta içindeki idmanlarda kesin kararını verecek. 

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