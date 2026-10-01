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Real Madrid 22 sayıdan döndü: Hapoel son sözü söyledi

Hapoel Tel Aviv, EuroLeague'in 3. haftasında Real Madrid'i 102-98 mağlup etti. 22 sayı geriden gelerek maça ortak olan Real Madrid, son bölümde üstünlüğü yeniden rakibine kaptırdı.

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calendar 01 Ekim 2026 21:56
Haber: Sporx.com
Real Madrid 22 sayıdan döndü: Hapoel son sözü söyledi
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Karşılaşmada 22 sayı farkla geriye düşen Real Madrid, yaptığı geri dönüşle maça yeniden ortak oldu. İspanyol ekibi, son bölümde üstünlüğü yeniden Hapoel Tel Aviv'e kaptırdı ve karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

BRYANT'TAN 16 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Hapoel Tel Aviv'de Elijah Bryant, 22 sayı, 13 ribaund ve 7 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Bryant, 16 yıl aradan sonra bir EuroLeague maçında 20 sayı, 10 ribaund ve 5 asist barajlarını geçen ilk oyuncu oldu.

Hapoel'de Vasilije Micic 22 sayı ve 3 asistle oynarken Zach LeDay 15 sayı üretti. Bruno Caboclo ise 5'te 5 üçlük isabetiyle 15 sayıya ulaştı.

REAL MADRID'DE MALEDON ÖNE ÇIKTI

Real Madrid'de Theo Maledon 26 sayı, 5 ribaund ve 7 asistle mücadele etti. Luwawu-Cabarrot 21 sayı kaydederken Walter Tavares ise 14 sayı ve 13 ribaundla oynadı.

Hapoel Tel Aviv, mücadeleden 102-98 galip ayrılarak EuroLeague'in 3. haftasını galibiyetle tamamladı.

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