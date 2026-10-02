Belçika - Türkiye: Muhtemel 11'ler

Türkiye ile Belçika, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk iki maçında aldığı sonuçların ardından Belçika deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grotta olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demirel, Zeki Çelik, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Can Uzun, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz
İtalya: Lammens, Seys, Mechele, Ngoy, Castagne, Lavia, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Godts, De Ketelaere
GRUPTA PUAN DURUMU
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulunuyor. Belçika ve İtalya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye'nin henüz puanı yok.
Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.
Belçika ise ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 kaybetti.
İki takım arasındaki mücadelede Türkiye ilk puanlarını almak, Belçika ise yeniden galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak.
TÜRKİYE-BELÇİKA REKABETİ
Türkiye ile Belçika, tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 11 maçta iki takım da 3'er galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda Türkiye 17 gol atarken, Belçika 18 gol kaydetti.
İki ülke arasındaki son karşılaşma 3 Haziran 2011'de Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynandı. 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Belçika'nın golünü 4. dakikada Ogunjimi, Türkiye'nin golünü ise 22. dakikada Burak Yılmaz attı.
TÜRKİYE DEPLASMANDA
Türkiye, Belçika ile deplasmanda oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.
Milliler, bu karşılaşmaların 6'sını Brüksel'de, 1'ini ise Genk'te oynadı. Deplasmandaki maçlarda Türkiye ve Belçika 11'er gol kaydetti.
MİLLİ TAKIM 657. MAÇINA ÇIKACAK
A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasıyla tarihindeki 657. maçına çıkacak.
Türkiye, 103 yıllık tarihinde oynadığı 656 maçta 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 245 yenilgi aldı. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmalarda 907 gol atarken, kalesinde 937 gol gördü.
MONTELLA YÖNETİMİNDE 39. MAÇ
Türkiye, Vincenzo Montella yönetiminde 39. sınavını Belçika karşısında verecek.
İtalyan teknik adam yönetiminde 38 maça çıkan A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Milliler, söz konusu maçlarda 65 gol atarken, kalesinde 51 gol gördü.
ORKUN KÖKÇÜ KADRODAN ÇIKARILDI
A Milli Takım'da Orkun Kökçü, aday kadrodan çıkarıldı.
İtalya ile Bursa'da oynanan karşılaşmanın ardından ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü'nün kadrodan çıkarılmasına karar verildi.
UĞURCAN ÇAKIR GERİ DÖNÜYOR
Fransa maçında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle İtalya karşılaşmasında forma giyemeyen Uğurcan Çakır'ın cezası sona erdi.
Uğurcan Çakır, Belçika karşılaşmasında yeniden kalede görev yapabilecek.
BELÇİKA'DA VAN BOMMEL DÖNEMİ
Dünya Kupası'nın ardından Belçika'nın başına geçen Mark van Bommel, takımının başında üçüncü maçına çıkacak.
Belçika, Van Bommel yönetiminde UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.
TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU
Kaleciler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Zeki Çelik
Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, Melih Kabasakal, Salih Özcan
Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün, Can Uzun, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın
BELÇİKA'NIN ADAY KADROSU
Kaleciler: Jari De Busser, Senne Lammens, Mike Penders, Maarten Vandevoordt
Defans: Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys, Arthur Theate
Orta saha: Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken
Forvet: Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Matias Fernandez-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Lois Openda, Leandro Trossard
BELÇİKA'DA TANIDIK İSİMLER
Belçika'nın aday kadrosunda Süper Lig'den iki oyuncu da bulunuyor. Beşiktaş'tan Leandro Trossard ile Fenerbahçe'den Romelu Lukaku, Belçika'nın aday kadrosunda yer alıyor.
MAÇIN ARDINDAN
Türkiye, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk iki maçında aldığı sonuçların ardından Belçika deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grotta olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demirel, Zeki Çelik, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Can Uzun, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz
İtalya: Lammens, Seys, Mechele, Ngoy, Castagne, Lavia, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Godts, De Ketelaere
GRUPTA PUAN DURUMU
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulunuyor. Belçika ve İtalya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye'nin henüz puanı yok.
Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.
Belçika ise ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 kaybetti.
İki takım arasındaki mücadelede Türkiye ilk puanlarını almak, Belçika ise yeniden galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak.
TÜRKİYE-BELÇİKA REKABETİ
Türkiye ile Belçika, tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 11 maçta iki takım da 3'er galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda Türkiye 17 gol atarken, Belçika 18 gol kaydetti.
İki ülke arasındaki son karşılaşma 3 Haziran 2011'de Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynandı. 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Belçika'nın golünü 4. dakikada Ogunjimi, Türkiye'nin golünü ise 22. dakikada Burak Yılmaz attı.
TÜRKİYE DEPLASMANDA
Türkiye, Belçika ile deplasmanda oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.
Milliler, bu karşılaşmaların 6'sını Brüksel'de, 1'ini ise Genk'te oynadı. Deplasmandaki maçlarda Türkiye ve Belçika 11'er gol kaydetti.
MİLLİ TAKIM 657. MAÇINA ÇIKACAK
A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasıyla tarihindeki 657. maçına çıkacak.
Türkiye, 103 yıllık tarihinde oynadığı 656 maçta 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 245 yenilgi aldı. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmalarda 907 gol atarken, kalesinde 937 gol gördü.
MONTELLA YÖNETİMİNDE 39. MAÇ
Türkiye, Vincenzo Montella yönetiminde 39. sınavını Belçika karşısında verecek.
İtalyan teknik adam yönetiminde 38 maça çıkan A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Milliler, söz konusu maçlarda 65 gol atarken, kalesinde 51 gol gördü.
ORKUN KÖKÇÜ KADRODAN ÇIKARILDI
A Milli Takım'da Orkun Kökçü, aday kadrodan çıkarıldı.
İtalya ile Bursa'da oynanan karşılaşmanın ardından ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü'nün kadrodan çıkarılmasına karar verildi.
UĞURCAN ÇAKIR GERİ DÖNÜYOR
Fransa maçında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle İtalya karşılaşmasında forma giyemeyen Uğurcan Çakır'ın cezası sona erdi.
Uğurcan Çakır, Belçika karşılaşmasında yeniden kalede görev yapabilecek.
BELÇİKA'DA VAN BOMMEL DÖNEMİ
Dünya Kupası'nın ardından Belçika'nın başına geçen Mark van Bommel, takımının başında üçüncü maçına çıkacak.
Belçika, Van Bommel yönetiminde UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.
TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU
Kaleciler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Zeki Çelik
Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, Melih Kabasakal, Salih Özcan
Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün, Can Uzun, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın
BELÇİKA'NIN ADAY KADROSU
Kaleciler: Jari De Busser, Senne Lammens, Mike Penders, Maarten Vandevoordt
Defans: Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys, Arthur Theate
Orta saha: Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken
Forvet: Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Matias Fernandez-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Lois Openda, Leandro Trossard
BELÇİKA'DA TANIDIK İSİMLER
Belçika'nın aday kadrosunda Süper Lig'den iki oyuncu da bulunuyor. Beşiktaş'tan Leandro Trossard ile Fenerbahçe'den Romelu Lukaku, Belçika'nın aday kadrosunda yer alıyor.
MAÇIN ARDINDAN
Türkiye, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.