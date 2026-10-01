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Dembele, Mbappe ile anlaşmazlık iddialarına yanıt verdi

Ousmane Dembele, Kylian Mbappe ile arasında anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentiler hakkında flaş açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 18:51
Haber: Sporx.com dış haberler
Dembele, Mbappe ile anlaşmazlık iddialarına yanıt verdi
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PSG ve Fransa Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Ousmane Dembele, Kylian Mbappe ile arasında anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dembele, sosyal medyada yer alan iddiaları önemsemediğini belirterek Mbappe ile aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

"BUNLAR SADECE SOSYAL MEDYADA ÇIKAN DEDİKODULAR"

Ousmane Dembele, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu dedikoduların hiçbirine yorum yapmıyorum, yorum yapmak da istemiyorum. Bunlar sadece sosyal medyada çıkan önemsiz dedikodular. 29 yaşındayım, bunlara yorum yapmıyorum. Ben sahadaki olaylara odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.

"MBAPPE İLE HİÇBİR SORUN YOK"

Mbappe ile arkadaşlıklarının devam edip etmediği sorusuna da yanıt veren Dembele, "Konuştuk. Masada yan yana oturuyoruz. Hiçbir sorun yok." dedi.

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